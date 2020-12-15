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  4. Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

15.12.2020 12:53 | Son Güncelleme:
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Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gözleri görmediği belirtilen bir eşeğe, işkence eden Behzat U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 947 lira idari para cezası uygulanan Behzat U. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Horhor Mahallesi'nde gözleri görmeyen bir eşeğe işkence yapıldı. İngiltere'de yaşadığı ve Türkiye’ye tatile geldiği belirtilen Behzat U., bilinmeyen bir nedenle tarlada gördüğü eşeğe sopayla vurmaya başladı. O anlar olay yerinde bulunan bir başka kişi tarafından eğlenme maksadıyla cep telefonuyla görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde, Behzat U., eşeğe sopayla vuruyor. Hayvan, kaçmaya başlıyor. Behzat U. kaçan eşeğin üzerine iki köpeği salıyor. Gözleri görmediği belirtilen eşek kaçarken yere düşüyor. Eşek düştüğü yerden kalkmaya çalıştıkça Behzat U.’da sopayla vurmaya devem ediyor.

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GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'mala zarar verme' iddiasıyla soruşturma başlattığı Behzat U., Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan Doğa Koruma Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce Behzat U.'ya ‘Kabahatler Kanunu’ kapsamında 947 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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