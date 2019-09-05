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Gözleri görmeyen yaralı porsuk tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Gözleri görmeyen yaralı porsuk tedavi altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan ve gözlerinin görmediği belirlenen yaralı porsuk tedavi altına alındı.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Kozluca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yol kenarındaki hareket edemeyen porsuğu fark etti.

Hayvanın yaralı ve gözlerinin görmediğini anlayan ekip, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekip porsuğu alarak tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Porsuğun nesli tükenme tehlikesi altında olduğu ve Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Domaniç Hayvan Kütahya porsuk tedavi

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