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Gözleri görmeyen yaşlı fillere piyano çalıyor

BBC BBC
14.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

İngiliz piyanist Paul Barton, 20 yıldır Tayland'daki bir fil rehabilitasyon merkezinde, gözleri görmeyen yaşlı fillere piyano çalıyor.

Klasik müziğin filleri rahatlattığını anlatan Barton, "İlk kez burada piyano çaldığımda Pla Ra adlı bir fil ağzındaki yemeği bırakıp dinlemeye başladı. Çok sıradışı bir durumdu" diyor.

65 yaşındaki fil Lam Duan ise Barton'un en büyük hayranı. Barton piyano çalmaya başlar başlamaz Lam Duan hemen piyanonun başında beliriyor.

'MÜZİK EVRENSEL BİR DİL'

Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde piyano eğitimi alan Barton, Taylan'daki fillere daha çok Schubert, Chopin, ve Beethoven'ın eserlerini çalıyor.

Barınakta çalışan Samart Prasithol ise "Paul piyano çalmaya başladığında fillerin onu anladığını düşünüyorum. Çünkü müzik evrensel bir dil" diyor.

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PAUL BARTON piyanist yaşlı fil Müzik piano dinleti

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