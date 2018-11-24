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Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 20:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.

Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI, (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.
Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, "Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor" dedi.

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Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulunduGözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

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