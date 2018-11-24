HABER

Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 22:36 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI, (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, "Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor" dedi.

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula
Galata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusuGalata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy 2 kilo lüfer yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.