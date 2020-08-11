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  4. Gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Polisin operasyonuyla kurtarıldı

Gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Polisin operasyonuyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Ankara'da kaçırılarak ailesinden 15 bin dolar fidye istenilen Afganistan uyruklu H.M., polis tarafından düzenlenen operasyonda, el ve ayakları ile ağzı ve gözleri bağlı şekilde bulundu.

Gözleri ve ağzı bağlı bulundu! Polisin operasyonuyla kurtarıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu Muhammed Rahmani, polise, ev arkadaşı H.M.'nin, 15 Temmuz'dan itibaren kayıp olduğunu bildrerek, kayıp başvurusunda bulundu. Rahmani, 1 Ağustos günü de polise, H.M.'nin kaçırıldığını, 15 bin dolar fidye istendiğini, Afganistan'da yaşayan ailesine oğullarına ait fotoğraf ve video gönderildiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Hemen harekete geçen gasp büro amirliği ekipleri, H.M.'nin en son Afganistan uyruklu Z.S. tarafından telefonla aranıp, iş görüşmesine çağrıldığını belirledi. Z.S., Gölbaşı ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, H.M.'yi, Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde tuttuğunu söyledi.

GÖZLERİ VE AĞZI BAĞLI BULUNDU

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.M.'yi, el ve ayakları ile ağzı ve gözleri bağlı şekilde buldu. H.M. kurtarılırken, adliyeye sevk edilen Z.S., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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