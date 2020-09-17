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Gözleri ve tüyleri olmayan ürkütücü kedi Instagram fenomeni oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gözleri ve tüyleri olmayan Jasper adlı kedi, sıra dışı görünümüyle binlerce takipçi kazanarak sosyal medyanın yeni yıldızı oldu.

Gözleri ve tüyleri olmayan ürkütücü kedi Instagram fenomeni oldu

Sevimli hayvan fotoğraflarıyla dolu sosyal medyada heyecan yaratan Jasper adlı kedi, sevimlilikle ilgili tüm beklentileri karşılamasa da on binlerce insanı etkisi altına aldı.

Jasper’ın Instagram hesabında şimdiden 80 bin takipçi bulunuyor. Gözleri ve tüyleri olmayan Jasper, iki yaşındayken Kelli tarafından sahiplenildiğinde sağlıklı görünüyordu; ancak kısa zaman sonra durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Kısa bir süre sonra yakalandığı hastalık nedeniyle Jasper’ın gözleri akma meydana geldi. Kasım 2013’te kornea ülseri nedeniyle Jasper’ın sağ gözü ameliyatla alındı. Birkaç yıl tek gözle yaşayan Jasper’ın sol gözünde de aynı sağlık sorunları olunca, o göz de ameliyatla alındı. 2019’da ise Jasper felç geçirdi ve zorlukla iyileşti.

Gözleri olmadan Jasper’ın nasıl yaşadığını anlatan Kelli “Aslında oldukça iyi idare etti. Veterinerden eve döndüğümüz ilk gün, kanepeye ve omzuma tırmandı. Her yeri keşfetmeye çalıştı. Onu izlemek inanılmazdı. Pek çok insan, Jasper’ın yaşam kalitesinin iyi olmadığını düşünüyor. Ancak her adımda veterineri ile iletişimdeyiz. Kulağa garip gelse de Jasper’ın iyi bir yaşamı var, o mutlu bir kedi” dedi.

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