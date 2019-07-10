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"Gözlerim açık kurtarılmayı bekledim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Söke ilçesinde eşinin kullandığı otomobille sulama kanalına düşen ve 25 saat sonra yakınları ve jandarma tarafından kurtarılan Emine Boyacı'nın tedavisi sürüyor - Emine Boyacı: - "Çamur ve suyun içine gömüldük. Gözlerim açık kurtarılmayı bekledim. Geçenlere bağırıyordum ama kimse duymuyordu. Zifiri karanlıktı öyle bekledim"

Aydın'ın Söke ilçesinde eşinin kullandığı otomobille sulama kanalına düşen ve 25 saat sonra kurtarılan Emine Boyacı'nın tedavisi sürüyor.

İzmir'den Aydın'ın Söke ilçesine 8 Temmuz'da yakınlarını ziyaret etmek için giderken eşinin kullandığı 35 AGT 371 plakalı otomobilin DSİ'nin sulama kanalına düşmesi sonucu boğulmaktan 25 saat sonra kurtarılan Emine Boyacı'nın (75) tedavisi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle arabada sohbet ederek giderken birden yoldaki levhaya çarptıklarını ve aracın yuvarlandığını söyledi.

Boyacı, "Çamur ve suyun içine gömüldük. Gözlerim açık kurtarılmayı bekledim. Geçenlere bağırıyordum ama kimse duymuyordu. Zifiri karanlıktı öyle bekledim. Balıklar ayaklarımı ısırıyordu. Boğazıma kadar su vardı. Eşimin ayaklarına dokundum ama hiç cevap vermedi." diye konuştu.

- Olay

Hakkı (77) ve eşi Emine Boyacı (75), 35 AGT 371 plakalı otomobilleriyle 8 Temmuz'da İzmir'den Aydın'ın Söke ilçesine yakınlarını ziyaret etmek için yola çıkmış, Söke'deki yakınları, Boyacı çiftinden bir süre sonra haber alamayınca durumu jandarmaya bildirmişti.

Çiftin, geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına girdiğini tespit etmiş, bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili DSİ'nin sulama kanalında bulmuştu.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaşmış, su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen eşi Emine Boyacı ise otomobilden çıkartılmıştı.

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kadın kurtarılma sulama kanalı

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