Gözlerinde kataraktla doğan Muhammet, yurt dışından ilacını bekliyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle gözlerinde kataraktla doğan 8 aylık Muhammet Basri Efe Akçeşme, ameliyatla görme yetisini kazandıktan sonra ilaç tedavisine başlandı. Ailesi, Muhammet'in görme yetisini ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için kullanması gereken ilacın bittiğini ve 10 gündür veremediklerini belirterek, yurt dışından getirilmesi için yardım istedi. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyünde oturan Hasan (35) ve Gülbeyaz (36) Akçeşme çiftinin bebekleri Muhammet Basri Efe, 8 ay önce dünyaya geldi. Anne ve babanın 2 aylıkken kontrol için götürdüğü özel hastanede doktor, bebeğin gözlerinin tepki vermemesinden şüphelenerek, aileyi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne yönlendirdi. Üniversite hastanesinde yapılan muayenede bebeğin gözlerinde katarakt olduğu için göremediği belirlendi. 2 AYLIKKEN ANKARA'YA SEVK EDİLDİ Doktorların Minik Muhammet'in tedavisinin Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde daha sağlıklı yapılabileceğini söylemesi üzerine aile, bebekleriyle Ankara'ya gitti. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerde, katarakta neyin neden olduğuyla ilgili araştırma yapıldı. Araştırmanın ardından Gülbeyaz Akçeşme'nin, hamilelik döneminde hayvanlardan insana bulaşabilen 'toksoplazma' adlı parazit yüzünden enfeksiyon kaptığı belirlendi. Minik Muhammet'in de bu enfeksiyon nedeniyle gözlerinde katarakt oluştuğu ve göremediği tespit edildi. Her iki gözündeki katarakt ameliyatla alınan ve görme yetisini kazanan Muhammet'e, gözlerinin ışıktan korunması için lens kullandırıldı. Minik Muhammet'in vücudundaki enfeksiyonun atılması için de 1 yıl ilaç tedavisi yapılması gerektiği belirtildi. Bunun için Almanya'dan geçen yılın Eylül ayında parasının yarısını devlet, yarısını ailenin karşıladığı ve 3 ay kullanılabilecek kadar 3 ilaç getirildi. 10 GÜNDÜR İLAÇ KULLANAMIYOR Aile, 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet'in görme yetisini ve vücut fonksiyonlarını yitirmemesi için ilaç tedavisini sürdürürken, baba Hasan Akçeşme, aralık ayında yeniden ilaç getirtilmesi için Türkiye Eczacılar Birliği'nin yurt dışından ilaç temin birimine başvurdu. İlaç, Almanya'daki firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle getirilemedi. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar yüzünden Muhammet'in 10 gündür ilaç kullanamadığını söyleyen ailesi, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. 'ENFEKSİYONUN BENDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ' Oğlunun başından bir an ayrılmayan Gülbeyaz Akçeşme, Muhammet'e enfeksiyonun kendisinden hamile olduğu süreçte bulaştığını belirterek, Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bebeğe 'toksoplazma' tanısı konduğunu anlattı. Akçeşme, "Çocuğumun hastalığı hayvandan bulaşan bir enfeksiyon olmuş. Anne karnındayken almış enfeksiyonu. Ben almışım Muhammet'e hamileyken enfeksiyonu, bilmiyordum sonra doğum yaptım ve çocuk rahatsızlanarak kabız oldu. Biz de özel bir hastaneye götürdük. Muhammet'i muayene eden doktor bebeğin çevreye duyarsız olduğu söyledi. Sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne gittik. 3 gün bu hastanede tedavi gördük ve hastalığa teşhis koyamadılar. Daha sonra çocuğun gözünde katarakt olduğunu söylediler. Yapılan tahliller sonrası bizi Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada bizi metabolizmaya yolladılar. Araştırdılar ama yine bizim hastalığı bulamadılar. Hastanedeki muayenenin ardından köyümüze geldik. Bizi hastaneden arayarak 'Annenin kanını getirin, tahlil edeceğiz' dediler. Sonuçlar çıkınca da enfeksiyonun bende olduğu öğrenildi" dedi. '10 GÜNDÜR İLAÇ KULLANMIYOR VE KORKUYORUM' Bebeğinin tedavisine başlandığını ve ilaç verildiğini aktaran Gülbeyaz Akçeşme, "3 ilaç uygulandı çocuğa. O ilaçları kullanmaya başladıkça düzeliyordu; ama 10 gündür ilaç kullanmıyor ve korkuyorum. Enfeksiyonu devam ediyor. 1 yıl ilaç alması için verilen rapor var. Türkiye Eczacılar Birliği yurt dışından ilaç temin birimine 3 Aralık 2018 tarihinde başvurduk; fakat ilaçlar gelmedi. 10 gündür çocuk mağdur" diye konuştu. 'İYİ YAŞAM SÜRMESİNİ İSTİYORUZ' Kadiriye Akçeşme (16) ise kardeşinin kullandığı ilacın yurt dışından getirilmesini istedi. Kardeşinin daha iyi yaşam sürmesini istediğini dile getiren Akçeşme, "10 gündür ilaçlarını kullanamıyor. 1 ay önce ilaçlar için başvurduk. Kardeşimin ilaçlarının gelmesini istiyoruz" dedi. Samet Akçeşme (13) de kardeşinin iyileşmesini istediğini kaydederek, ilacın getirilmesi için yardım beklediklerini söyledi. 'İLAÇ KULLANAMADIĞI İÇİN HAREKETSİZ KALDI' Dede Basri Akçeşme (60), Muhammet'in babası Hasan Akçeşme'nin Burdur'da mermer ocağında çalıştığını söyledi. İl dışında çalıştığı için çocukla fazla ilgilenemediğini belirten Akçeşme, "Torunumun iyi olmasını istiyorum. İlaç için resmi başvuruyu 1 ay önce yaptık. İlacın yarısını biz, yarısını devlet karşılıyor. İlaç maalesef gelmedi. Mağdur olduk. Çocuk da ilaç kullanamadığı için hareketsiz kaldı. İlacını kullansa hareketlenecek" diye konuştu. 'ÇOCUĞUMUN İLACI BİTTİ' Mermer ocağında işçi olarak çalışan baba Hasan Akçeşme de minik Muhammet'in hastaneye ilk yattığında ilaçlarını Türkiye Eczacılar Birliği'nden aldıklarını aktardı. Akçeşme, "İlaç bitmeden önce 3 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Eczacılar Birliği'ne ilacı almak için dilekçe gönderdim. Hemen hemen her gün arıyorum, ilacın gelip gelmediğini soruyorum. Sürekli ilacın gelmediğini söylüyorlar. 25 Aralık 2018'de çocuğumun ilacı bitti. 10 gündür çocuğum ilaç kullanmıyor. Çocuğumun bütün hareketleri zayıfladı. Sağlık Bakanı'mızdan ricamız ilaçlarımız yurt dışında ve gelmesini istiyoruz" dedi.