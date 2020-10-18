HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gözlerine baka baka cep telefonlarını çaldı

Gözlerine baka baka cep telefonlarını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Antalya’da haldeki bir işletme çalışanı uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’da haldeki bir işletme çalışanı uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Son derece rahat olduğu gözlenen hırsızın uyuyan çalışanın yüzüne bakarak telefonları çaldığı görüldü.
Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haldeki işletmede sandalye üzerinde uyuyakalan çalışanın önündeki masada bulunan 2 cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletmeye girdikten sonra bir süre ortalığı kolaçan etti. Ardından hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanın yanına yavaş hareketlerle yanaşan hırsız, elini uzatıp bir süre çalışanın gözlerine baktı. Hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak iş yerinden ayrıldı.
Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde de o sıra kapısı açık iş yerinde kimsenin olmadığını gören bir şahıs, kapıdan içeri girerek masanın üstünde bulunan cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Şahsın kısa bir süre sonra ise dükkan sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi.
Her iki hırsızlık olayı iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlık mağdurları tarafından görüntüler sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
1/
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
Metroda baba ve kızına şiddet iddiası!
Metroda baba ve kızına şiddet iddiası!
Şişli'de dansözlü korona eğlencesi
Şişli'de dansözlü korona eğlencesi
Son dakika Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'ın savaş uçağını düşürdü
Dün akşam evlenen 22 yaşındaki Orhan Sak, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Dün akşam evlendi, kahvaltıdan sonra intihar etti!
Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu (Son depremler)
Gökçeada açıklarında deprem!
Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçti
Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.