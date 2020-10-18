Gözlerine baka baka cep telefonlarını çaldı

Antalya’da haldeki bir işletme çalışanı uyuduğu sırada masadaki cep telefonlarının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Son derece rahat olduğu gözlenen hırsızın uyuyan çalışanın yüzüne bakarak telefonları çaldığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haldeki işletmede sandalye üzerinde uyuyakalan çalışanın önündeki masada bulunan 2 cep telefonunu gözüne kestiren hırsız, işletmeye girdikten sonra bir süre ortalığı kolaçan etti. Ardından hiçbir şeyden haberi olmayan çalışanın yanına yavaş hareketlerle yanaşan hırsız, elini uzatıp bir süre çalışanın gözlerine baktı. Hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak iş yerinden ayrıldı.

Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi’nde de o sıra kapısı açık iş yerinde kimsenin olmadığını gören bir şahıs, kapıdan içeri girerek masanın üstünde bulunan cep telefonunu alıp dükkandan çıktı. Şahsın kısa bir süre sonra ise dükkan sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi.

Her iki hırsızlık olayı iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlık mağdurları tarafından görüntüler sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

