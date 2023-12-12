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  4. Gözlerine inanamadı! Mandalina kolisinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Gözlerine inanamadı! Mandalina kolisinden çıkan şey şaşkına çevirdi

12.12.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Tokat’ta manavdan alınan mandalinaların arasından çıkan bukalemun şaşkınlığına neden oldu.

Gözlerine inanamadı! Mandalina kolisinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Tokat’ta yaşayan Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için manava gitti. Koliden poşetine mandalina doldururken karşılaştığı manzarayla şok oldu. Kasanın içerisinde tanımlayamadığı yeşil şeyin önce yaprak olduğunu düşündü. Yakından incelediğinde ise canlı olduğunu fark etti. Yapılan kısa bir araştırmadan sonra bukalemun olduğu anlaşıldı. Helvacıoğlu, bukalemunu evine götürüp beslemeye başladı.

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"TEZGAHTA MANDALİNALAR ARASINDA DURUYORDU"

İlk gördüğünde yaprak olarak düşündüğünü belirten Özkan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu" şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Tokat bukalemun
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