'Kurt adam' paniği... Gözlerine inanamadılar! Elinde mızrak, çırılçıplak bir halde...

Almanya'da sıradışı bir görüntü kaydedildi. Başkent Berlin'e 250 kilometre uzaklıktaki Saksonya-Anhalt eyaletindeki Blankenburg şehri yakınlarındaki ormanda Gina Weiss ve arkadaşı Tobi yürüyüşe çıktılar. Yıkık bir kalenin dibine geldiklerinde ise "kurt adam" onları izliyordu...



Fotoğraf: Bild

ELİNDE MIZRAK, ÇIPLAK BİR HALDE ONLARI İZLEDİ

Weiss ve arkadaşı Tobi yıkık bir kalenin dibine geldiklerinde "kurt adam"ı gördüler. Elinde mızrak olduğunu ve çırılçıplak bir halde ikiliyi izlediği belirtilen "kurt adam" 10 dakika boyunca hiç göz kırpmadan ikiliyi seyretti.

İLK KEZ FOTOĞRAFLANDI

Gizemli figürün aynı bölgede olduğuna dair daha önceden de ihbarların olduğu ortaya çıkarken ilk kez bu seferde görüntülendiği ifade edildi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan ve olayın şahidi Gina Weiss, "Gözlerini bizden ayırmadı, hiçbir şey söylemedi; tarih kitaplarındaki Taş Devri adamı gibi kirli görünüyordu" dedi.

Polis teşkilatı olayın ardından bölgede beş senedir dağlarda kurt kürkü giyen bir adama dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Blakenburg itfaiye şefi Alexander Beck, orman içerisinde özenle inşa edilmiş barınakların olduğunu dikkat çekerek, "Birilerinin dışarıda nasıl yaşayacağını ve değişen mevsimlere nasıl uyum sağlayacağını biliyor" dedi.

Polise Mart ayında da bir grup yürüyüşçü tarafından ihbar gelmiş, yürüyüşçü grubun, "Yardım edin, buralarda bir kurt adam koşuyor" dediği öğrenildi.



