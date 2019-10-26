Gözlerini kaybeden sokak kedisine "koruyucu" oldu

ZAFER GÖDER - Bolu'da sokak hayvanlarıyla ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde, gözünde oluşan iltihap nedeniyle tedavi edilmesi için yardım toplanan kedinin ameliyat masrafını üstlenen Elif Sarıhan, enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle gözleri kurtarılamayan hayvanı sahiplenerek hayata bağladı.

Sarıhan, evde kedi beslemeye karşı olmasına rağmen bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2 yıl önce bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden kedi sahiplendi.

Aradan geçen zaman içinde kedilere olan sevgisi artan Sarıhan, aynı yöntemle bir sokak kedisine daha sıcak yuva oldu.

Sarıhan, 2 ay önce de sosyal paylaşım sitesinde, gözünde oluşan iltihap nedeniyle tedavi edilmesi için yardım toplanan kedinin ameliyat masrafını üstlendi.

- "Evimizin neşesi oldu"

Hayvansever Elif Sarıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle kedinin iki gözünü de kaybettiğini aktararak, "Göz ameliyatı olduktan sonra birisinin sahiplenmesi gerekiyordu. Bu halde sokaklarda yaşayamaz düşüncesiyle sahiplendim. İsmini de 'Cesur' koydum." diye konuştu.