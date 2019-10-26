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Gözlerini kaybeden sokak kedisine "koruyucu" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bolu'da sokak hayvanlarıyla ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde, gözünde oluşan iltihap nedeniyle tedavi edilmesi için yardım toplanan kedinin ameliyat masrafını üstlenen Elif Sarıhan, enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle gözleri kurtarılamayan hayvanı sahiplendi - Evinde daha önce sahiplendiği iki kedi besleyen Sarıhan, "Cesur" adını verdiği kör kediyi de korumanın mutluluğunu yaşıyor - Elif Sarıhan: "Göz ameliyatı olduktan sonra birisinin sahiplenmesi gerekiyordu. Bu halde sokaklarda yaşayamaz düşüncesiyle sahiplendim"

ZAFER GÖDER - Bolu'da sokak hayvanlarıyla ilgili bir sosyal paylaşım sitesinde, gözünde oluşan iltihap nedeniyle tedavi edilmesi için yardım toplanan kedinin ameliyat masrafını üstlenen Elif Sarıhan, enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle gözleri kurtarılamayan hayvanı sahiplenerek hayata bağladı.

Sarıhan, evde kedi beslemeye karşı olmasına rağmen bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2 yıl önce bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden kedi sahiplendi.

Aradan geçen zaman içinde kedilere olan sevgisi artan Sarıhan, aynı yöntemle bir sokak kedisine daha sıcak yuva oldu.

Sarıhan, 2 ay önce de sosyal paylaşım sitesinde, gözünde oluşan iltihap nedeniyle tedavi edilmesi için yardım toplanan kedinin ameliyat masrafını üstlendi.

- "Evimizin neşesi oldu"

Hayvansever Elif Sarıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle kedinin iki gözünü de kaybettiğini aktararak, "Göz ameliyatı olduktan sonra birisinin sahiplenmesi gerekiyordu. Bu halde sokaklarda yaşayamaz düşüncesiyle sahiplendim. İsmini de 'Cesur' koydum." diye konuştu.

Sarıhan, kedinin evin bir parçası olduğunu dile getirerek, "2 aydır bizimle. Gören kedilerden hiçbir farkı yok. İnsanlar engelli kedi sahiplenirken hiç korkmasın. Evimizin neşesi oldu. 3 kedimizle birlikte yaşıyoruz." dedi.

Herkese hayvan sahiplenme tavsiyesinde bulunan Sarıhan, "İnsanlar hayvan sahiplensin, hiçbir şey yapamıyorlarsa yemeklerini atmasınlar, onlara versinler. Sokakta bir kapla su verebilirler hayvanlara. Onlara bakmalıyız. Elimizden gelen yardımı yapmalıyız. 3 kedim oldu, bize birçok şey kazandırdı. Kızımın farkındalığı arttı. Engelli insanlara ve hayvanlara karşı çok daha dikkatli davranmaya başladı. Çocuklar için gerçekten iyi bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Sarıhan, evini 3 kediyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, hayvanların birbirleriyle anlaştığını sözlerine ekledi.

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Bolu engelli kedi Kedi sahiplenme

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