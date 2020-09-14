Gözlerinin önünde yaşanan kaza sonrası yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devrilerek sürüklenen elektrikli bisikletin, yaya geçidinden geçen bir vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan yayaya ilk müdahaleyi ise olay yerinin yakınında kahvaltı yapan doktor yaptı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Hezer’in kullandığı elektrikli bisiklet, havuzlu kavşakta yaya geçidinden yolun karşısına geçen Özkan Küçükoğlu’na çarptı. Devrilen ve sürüklenerek gelen elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan Özkan Küçükoğlu’na ilk müdahaleyi, olay yerinin yakınında kahvaltı yapan doktor yaptı. Küçükoğlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan yayayı görünce frene basan ve bisikletin devrilmesiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü İsmail Hezel de kolundan yaralandı. Hezel, Küçükoğlu ile birlikte aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, üzerinde sürücüsü olmayan elektrikli bisikletin sürüklenerek gelip, Özkan Küçükoğlu’na çarptığı görülüyor.

