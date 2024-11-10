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'Gözlüğü bıraktırıyor' diye içindeki sarı sütü damlatıp dakikalarca acı çekiyorlar! 'Kör edebilir' uyarısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 11:44
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Kırlangıç otu, halk arasında 'gözlük kıran' olarak tabir ediliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada bazı kullanıcılar bu bitkinin göze iyi geldiğini hatta, gözlüğü dahi bıraktırdığını iddia etmeye başladı. Peki, kırlangıç otunun özelliği ne? Gerçekten şifalı mı yoksa tehlikeli mi? Uzmanlar, kırlangıç otunun etkisini anlatıp 'Kör edebilir' uyarısında bulundu.

'Gözlüğü bıraktırıyor' diye içindeki sarı sütü damlatıp dakikalarca acı çekiyorlar! 'Kör edebilir' uyarısı

Halk arasında gözlük kıran olarak tabir ediliyor; asıl adı kırlangıç otu. Bazı sosyal medya kullanıcıları son dönemde, göze iyi geldiğini, hatta gözlüğü dahi bıraktırdığını iddia edip tavsiye vermeye başladı. Uzmanlar ise yanlış kullanımının kör edebileceğini belirtti. İşte detaylar...

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ATV Haber'de yer alan habere göre; gözlük kıran adıyla bilinen kırlangıç otu hakkında, önüne gelen tavsiye üstüne tavsiye veriyor, sosyal medya platformlarında art arda paylaşımlar yapılıyor. Peki bazılarının anlattığı kadar gerçekten şifalı mı?

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"İLAÇ OLMASIYLA ZEHİR OLMASI ARASINDAKİ FARKI DOZAJ VE NASIL KULLANILDIĞI BELİRLER"

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman "Bir şeyin ilaç olmasıyla zehir olması arasındaki farkı hem dozajı etkiler hem de nasıl kullandığınız belirler." dedi.

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Kırlangıç bitkisinin yaprağının içerisindeki sarı sütü gözlerine damlatıyorlar, dakikalarca acı çekiyorlar. Ama buna değdiğini düşünüyorlar. Çünkü iddiaya göre kimi 2 kimi de 3,5 derecelik gözlüklerinden bu bitki sayesinde kurtuldu. Bu yüzden bu bitkinin bir diğer adı da 'gözlük kıran' Peki, bu bitki gerçekten işe yarıyor mu yoksa bu bitki yüzünden gözlerimizden olabilir miyiz?

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"GÖZ NUMARASINI KÜÇÜLTME GİBİ BİR ETKİSİ HENÜZ KANITLANMIŞ OLARAK GÖSTERİLMEDİ"

Konuyla ilgili konuşan fitoterapist Uzman Doktor Kübra Cenkçi "Gözün saydam tabakasının opaklaşması ile giden hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunuyor. Fakat göz numarasını küçültme gibi bir etkisi henüz kanıtlanmış olarak gösterilmedi" ifadelerini kullandı.

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"GÖZ KAYBINA GİDEN BİR KAYIPLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ"

Kırlangıç otu faydası olduğu kadar doğru kullanılmadığında ve göze doğrudan uygulandığında zarar veren bir bitki. Üstelik uzmanlar işin körlüğe varabileceği altını çiziyor. Doç. Dr. Sevil Karaman "Enfeksiyonlara açık hale getirebilirsiniz gözünüzü. Sonrasında kornea nakline kadar giden belki onunla bile toparlanmayacak göz kaybına giden bir kayıpla karşılaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Botanik Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İffet İrem Çankaya "Avrupa ülkelerinde uygulanacak dozu uygulama yolu ve özel olarak planlanan hazırlama yöntemleriyle hazırlanan göz damlaları üzerinde çalışmalar devam etmektedir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gözlük göz hastalıkları
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