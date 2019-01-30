Gözlük çaldığı iddia edilen İtalyan meclis üyesi F.G kefaletle serbest kaldı

İtalyan meclis üyesi F.G., aktarmalı uçuşla Dubai’den ülkesi İtalya’ya dönerken Atatürk Havaalananı’nda bulunan bir freeshoptan gözlük çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı. Mahkeme meclis üyesi F.G.’yi, 50 bin TL nakdi güvence şartıyla serbest bıraktı. F.G., gözlüğü büyük ihtimalle tuvalette unuttuğunu söyledi ve ‘dalgınlığıma gelmiştir hatamı kabul ediyorum’ dedi.

İtalya’nın Bari şehrinin belediye meclis üyesi F.G., 7 Ocak tarihinde eşiyle birlikte aktarmalı uçuşla Dubai’den İtalya Bari şehrine gitmek için Atatürk Havaalanı’na geldi. Uçuşunu beklerken havaalanında bulunan freeshopa alışveriş yapmaya giden meclis üyesi F.G., burada gözlükleri denemeye başladı. Denediği bir gözlüğün 185 Euro tutarındaki ücretini ödemeden çıkan ve lavaboya giden F.G., ardından eşinin yanına gitti. Gözlüğü İtalyan diplomatın aldığını güvenlik kameralarından görüntüleyen mağaza yetkilileri, havaalanı polisine ulaştı. F.G.’nin çanta aramasında ve gözlükle girdiğini iddia ettiği tuvalette gözlük bulunamadı.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alınan Bari meclis üyesi F.G., havaalanında bir gözlük denediğini ve eşine göstermek için freeshopun dışına çıktığını söyledi. F.G., eşine gözlüğü gösterdikten sonra freeshopa dönerken tuvalet gördüğünü ve ihtiyacını gidermek için girdiğini de ifade etti. F.G. ifadesinin devamında; “ Tuvalete gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette elimi yıkarken unuttum. Daha sonra eşimin yanında 5 dakika kadar daha oturduktan sonra görevliler yanıma gelerek kendilerini polis olarak tanıttılar, valizimi aradılar ama bir şey bulamadılar” dedi.

F.G.“Dalgınlığıma gelmiştir, ürünün bedelini ödemeye hazırım”

Bari Belediye Meclis Üyesi F.G., polislerin gelmesinin ardından gözlüğü alıp almadığı konusunda bir tartışma çıktığını kendisinin de gözlüğü almadığını söylediğini aktardı. F.G.; “Eşimin kalp hastası olması nedeniyle strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da pek bilmediğimden gözlüğün ücretini ödemek istediğimi söyledim. Benim böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Daha önceden böyle mağazalardan çok alışveriş yaptım, bununla ilgili fişlerim elimdedir. Bu arada uçağım kalktı, kendimi bu durumda buldum. 60 yaşındayım, 2 çocuğum vardır. İtalya belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım, Şu an ödeyebilirim” ifadelerini kullandı.

İtalyan meclis üyesi ifadesinin alınmasının ardından ‘hırsızlık’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından F.G., 50 bin TL nakdi güvence şartı ile serbest bırakıldı.

