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Gözlük camı bakımı nasıl yapılır?

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Gözlerimiz bozulduğu zaman imdadımıza yetişen gözlüklerin bakımı da son derece dikkatli bir şekilde yapılmalı. Birçok teferruatı bulunan gözlük camlarının çizilmesi durumunda, merceklerinin tekrar ayarlanması son derece güç hale geliyor. Dolayısıyla büyük hassasiyet isteyen gözlüklerimize, kirlendiğinde ya da kullanmadığımız zamanlarda koruyucu önlemler almalıyız.

Gözlük camı bakımı nasıl yapılır?

İlk gözlük 1280 yılında icat edilse de modern zamanlarda kullandığımız formunu alması 18. yüzyılın ortalarına doğru oldu. Bu kadar uzun bir geçmişe sahip olan ve hayatlarımızı kolaylaştıran gözlüklere her daim iyi bakmak durumundayız. Herhangi bir mercek kayması vb. durumda görme bozukluğumuzu büyük oranda hissetmeye başlarız. Gözlük camı bakımı dediğimizde aklımıza hep silmek gelir. Ancak kullanmadığımız zamanlarda da camlara iyi bakmanın çeşitli yolları bulunuyor.

GÖZLÜK CAMINI KENDİ BEZİ İLE SİLİN

Gözlük için bir satış noktasına gittiğimizde hayatımızı kolaylaştıracak ürünü bize bir kap içerisinde beziyle birlikte verirler. Bu bez gözlük camını silmemiz için kutunun içerisine yerleştiriliyor. Gözlük üreticileri, kullanıcıları bu noktada kesin bir dille uyarıyor; gözlük camlarınızı kesinlikle elbiselerinizin kenarı ya da farklı bir bez ile silmeyin. Bu hem göz sağlınız hem de gözlüğünüz açısından oldukça önemli. Gazete kağıdı ve sert kumaş gibi nesnelerle camları silmek, gözlük camlarını çizerek ömrünü kısaltır. Dolayısıyla daha uzun ömürlü bir kullanım için yalnızca kendi bezi ya da mikrofiber ürünler ile silebilirsiniz.

GÖZLÜK CAMLARINI ILIK SU İLE TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Camlar çok fazla kir ve toz barındırıyorsa farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Bunların başında ılık su ile temizleme yöntemi geliyor. Bunun yanı sıra sabun kullanarak da etkin bir temizlik yapabilirsiniz. Ancak yağlı sabun kullanmamaya özen gösterin. Bu tür temizleyiciler gözlük camlarının üzerinde iz bırakarak gözlerinizi rahatsız edebilir.

Gözlüğünüzün üzerindeki çizikleri ılık su ve sabun kullanılarak azaltmanız mümkün:

Sabunu elinize alın ve köpürtün.
Camların her noktasına uygulayın ve çeşme suyu ile yıkayın.
Daha sonra kendi bezi ya da mikrofiber özellikli ürün ile silerek işlemi sonlandırın.
Gözlükçüler ultrasonik banyo ile gözlüğünüzün camını ve diğer noktalarını kolayca temizleyebilir. Eğer gözlük camı bakımında daha detaylı bir işlem yaptırmak istiyorsanız mutlaka bir profesyonelden destek almalısınız.

Bir diğer temizlik yöntemi ise gözlük camı temizleme spreyidir. Camlara özel üretilmiş olan bu ürünü sıkıp bez ile silerek hem çizilmeyi aza indirir hem de daha iyi bir temizlik yaparsınız.

GÖZLÜK KABINI MUTLAKA KULLANMALIYIZ

Gözlüklerinizin tozlanmasını azaltmak istiyorsanız kullanmadığınız anlarda mutlaka kabında tutun. Ayrıca gözlüğümüzü aşırı sıcak ve soğuk ortamlardan uzak tutmalıyız. Bu tip durumlarda önlem olarak kullanmadığımız zamanlarda gözlüğü kabında muhafaza etmeliyiz. Gözlük camlarını her gece kabına koymadan önce mutlaka temizlemeliyiz.

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