Gözlük mevsimi başlasın! Yaz aylarında kullanabileceğiniz şık ve kaliteli güneş gözlükleri

Bazıları için bahar ve yaz, en sevilen ve âşık olunan mevsimlerin başında geliyor. Sıcak hava ve ışıldayan güneş ışınları içinizi ısıtırken kombinlerinizde bu mevsime özgü aksesuarlara da yer vermeye başlayabilirsiniz. Bunların başında gelen güneş gözlükleri, tatilde ve günlük yaşamda severek kullanabileceğiniz farklı modelleriyle sizinle buluşur. Peki, o birbirinden güzel tasarımlara göz atmak ister misiniz? Fiyatlar yükselmeden kaliteli bir güneş gözlüğüne sahip olmak isterseniz yazımızı okumaya devam edin!

1. Modern tasarım: Ray-Ban Uniseks Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Uniseks Güneş Gözlüğü, klasiklerin arasında yer alan zamansız görünümüyle hemen herkesi baştan çıkaran tasarımlardan biri. Kahverengi çerçevesi ve siyah renkli camlarıyla son derece havalı duran gözlük, neredeyse her yüz şekline yakışan unisex modellerin başında geliyor. Hafif yapısı ve kaliteli tasarımıyla gözlüğü hem spor hem şık kombinlerinizde kullanabilir ve tarzınızı yansıtabilirsiniz.

2. Özel tasarım: VOGUE(Hailey Bieber) Kadın Güneş Gözlüğü

Havalı ve iddialı kombinler yapmayı ve girdiğiniz her ortamın yıldızı olmayı seviyorsanız size harika bir önerimiz olacak. VOGUE (Hailey Bieber) Kadın Güneş Gözlüğü, özel tasarımıyla sizi kendine âşık edecek. Siyah geometrik çerçevesi ve kaliteli camlarıyla klasik ve modern havayı bir arada taşıyan güneş gözlüğünü özellikle şık kombinlerinizle rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gözlükle tüm bakışlar üzerinizde olacak!

3. Kaliteden vazgeçemeyenler için: PRADA 15WS 3890A7 54 Kadın Güneş Gözlüğü

PRADA 15WS 3890A7 54 Kadın Güneş Gözlüğü, aksesuar seçiminde özenli davranan ve her zaman kaliteli modelleri tercih eden kadınlara hitap ediyor. İhtişamlı ve kusursuz tasarımıyla âşık olacağınız gözlük, çerçevesindeki leopar desenleriyle ayrı hava yakalıyor. Büyük gözlükleri sevenlerin koleksiyonlarında mutlaka yer alması gereken şık tasarım, İtalyan markanın en iddialı modellerinden biri. Ürünlerinde üst segment materyalleri tercih eden Prada, gözlerinizi güneşin zararlı etkilerinden korumayı başarıyor.

4. İddialı görünümü sevenlere: CALVIN KLEIN Eyewear CK20537S-240 Kadın Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüğü seçimlerinizi genellikle iddialı modeller arasından yapıyorsanız CALVIN KLEIN Eyewear CK20537S-240 Kadın Güneş Gözlüğü'nü koleksiyonunuza eklemek isteyebilirsiniz. Kahverengi desenli çerçeveye sahip ürün, üzerinize çok sade kıyafetler giymiş olsanız bile havalı görünmenizi sağlayacak. %100 UV koruması avantajına sahip yuvarlak camlarsa güneşin tüm zararlı ışınlarından sizi koruyacak. Gözlük sayesinde hem göz sağlığınızı koruyup hem şık görünebilirsiniz.

5. Spor kombinlerin vazgeçilmezi: Lacoste L683s Kare Güneş Gözlüğü

Lacoste L683s Kare Güneş Gözlüğü, çoğunlukla spor ve rahat kıyafetler giymeyi tercih edenlere uygun bir model. Klasik modeli, siyah ve lacivertle hazırlanan kemik çerçevesi ve mor renkli camıyla öne çıkan güneş gözlüğünü jean pantolonlar ve eşofmanlarla hazırladığınız rahat kombinlerinizde tercih edebilirsiniz. Günlük kullanımın yanı sıra tatillerinizde de gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz güneş gözlüğünü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

6. İddialı stillerin tamamlayıcısı: Carrera Erkek 1014/S Güneş Gözlüğü

Carrera Erkek 1014/S Güneş Gözlüğü, iddialı görünmeyi ve farkını her zaman kombinleriyle ortaya koymayı tercih eden beylere hitap ediyor. Carrera'nın imza niteliğindeki detaylarından biri olan marka logosu, her bir sapta ve gözlüğün ön kısmının ortasına yer alıyor. Orijinal kılıfı, silme bezi ve garanti belgesiyle size gönderilen gözlükle her ortamın en iddialı ismi olmayı başaracaksınız.

7. Retro tarz sevenlere: Versace Uniseks Güneş Gözlüğü

Kıyafet ve aksesuar seçimlerinizde genellikle retro tarza uygun detaylarla hazırlanan ürünleri tercih ediyorsanız Versace Uniseks Güneş Gözlüğü'nü tüm yaz yanınızdan ayıramayacaksınız. Kalın kemik çerçevesi ve hafif geometrik hatlara sahip camlarıyla kusursuzluğu sembolize eden gözlük, havalı kadınların kurtarıcı aksesuarı olacak. Markanın tartışılmaz kalitesinin şık tasarımla buluşması sonucu ortaya çıkan gözlük, tüm dikkatleri gözlerinizde toplayacak.

8. Modası geçmeyen tasarım: Mustang Erkek Güneş Gözlüğü

Günlük ve özel kombinlerinizi tamamlamak amacıyla her yılın trendleri arasında yer alan zamansız bir güneş gözlüğü arıyorsanız Mustang Erkek Güneş Gözlüğü'nü inceleyebilirsiniz. İnce gümüş çerçevesi ve damla model camlarıyla dikkat çeken ürünü uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dayanıklı ve kaliteli malzemesi sayesinde size konforlu kullanım avantajı sunan güneş gözlüğüyle hem gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilir hem tarzınızı konuşturabilirsiniz.

9. Günlük kullanım için: Hawk HW 1801 02 Güneş Gözlüğü

Günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz hem kaliteli hem havalı bir güneş gözlüğüne mi ihtiyacınıza var? Öyleyse Hawk HW 1801 02 Güneş Gözlüğü, aradığınız model olabilir. Gözlüğünü takmadan dışarıya çıkmayan kadınlar, bu şık tasarımlı aksesuarlar gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından korumanın yanında iddialı duruşunuzu da taçlandırır. Darbelere karşı dayanıklı malzemelerden üretilen aksesuar, özel kılıfıyla gelir.

10. Tarz sahibi erkekler için: Osse OS 6024 04 Erkek Güneş Gözlüğü

Osse OS 6024 04 Erkek Güneş Gözlüğü, modern ve şık tasarımıyla tarz sahibi beylerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Çoğu yüz şekline uygun olan model, özellikle deri ceket-jean kombinlerine kusursuz uyum sağlar. İnce metal çerçeveye sahip olmasının avantajıyla şık güneş gözlüğünü hemen her renk kıyafetlerle kullanabilirsiniz. Hafif yapıya sahip gözlüğü uzun süre taksanız da ağırlık hissi yaşamaz ve rahat şekilde taşıyabilirsiniz.