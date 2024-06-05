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Gözlükten kurtulmak isterken hayatının şokunu yaşadı! '350 bin lira harcadım...'

05.06.2024 12:50
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Ankara'da hipermetrop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlükten kurtulmak için özel hastanede ameliyat olan avukat Mustafa Alpar Ceylan'ın (63) sağ gözü, operasyon sonrası görme yetisini kaybetti. Ceylan, avukatıyla operasyonu yapan doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ceylan, "350 bin lira harcadım. İntihar etmeyi düşünme noktasına geldim. Daha ne kadar para harcayacağım da belli değil. Gözümün görüp görmeyeceği de belli değil" dedi. İşte detaylar...

Gözlükten kurtulmak isterken hayatının şokunu yaşadı! '350 bin lira harcadım...'

Avukat Mustafa Alpar Ceylan, hipermetrop rahatsızlığı nedeniyle kullandığı gözlükten akıllı lens tedavisiyle kurtulmak istedi. Ceylan, özel hastanede önce sağ gözü için 1 Mart'ta ameliyat oldu. Ancak operasyon sonucunda komplikasyonlar yaşadı. Kontrollerde gözün arka tarafında ödem olduğu belirlendi ve enjeksiyon tedavisi yapıldı. Ancak enjeksiyondan 7 gün sonra Ceylan'ın sağ gözü, görme yetisini tamamen kaybetti. Özel hastanenin başka şubesine yönlendirilen Ceylan, en son başka bir özel hastane ve üniversite hastanesinde 2 ameliyat daha geçirdi. Tedavisi süren Ceylan'ın sağ gözünde iyileşme sağlanmadı.

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'RETİNA DAĞILMIŞ'

Sağ gözünü kaybeden Mustafa Alpar Ceylan, avukatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ceylan, mesleğini yaparken okumalarda yakın gözlüğü kullandığını ve akıllı lens tedavisini araştırmaya başladığını belirterek, "Önce sağ gözüme akıllı lens taktırdım. 15 dakikalık operasyonun 75 dakika sürdüğünü öğrendim. Arabayla eve giderken kusmaya başladım. Tekrar hastaneye gittik. Bana ağrı kesici ve serum taktılar. Ertesi gün yine kustum, yine hastalandım. Tekrar bana serum ve ağrı kesici verdiler. Bu olay 4 kere oldu. Sonra görüntü gitti, buğulu görüyorum. Doktor dedi ki 'iyileşir.' Sonra gözün arka tarafında ödem olduğu tespit edildi. İlk operasyonu yapan doktor, lokal anesteziyle gözüme enjeksiyon yaptı. Aradan 1 hafta geçtikten sonra görüntünün kaybolduğunu gördüm. Acil tekrar aynı hastaneye gittim. Retina dağılmış. Retina ameliyatlarının acil yapılması gerekirmiş. 4 gün sonra ameliyata aldılar genel anestezi ile. Gözümü açmışlar, kapatmışlar 'ben buna bir şey yapamam' diye" dedi.

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'350 BİN LİRA HARCADIM'

Acil şehir hastanesine sevk edildiğini anlatan Ceylan, "Orada 2 gün yattım, ancak riskli olduğu için ameliyat yapmadılar. En son başka bir özel hastane ve üniversite hastanesinde tedavi oldum. Ancak hala gözümde görme yok. Sağ tarafım tamamen karanlık. 3 ay boyunca dosyalarımdan uzak kaldım. Bu operasyonlar için 350 bin lira harcadım. Bazı dosyalardan istifa etmem gerekti. Kaybettiğim maddi olarak ayrı konu, manevi olarak çok büyük sıkıntılar, acılar çektim. Eğer iyileşme inancım olmasaydı, intihar etmeyi düşünme noktasına geldim. Daha ne kadar para harcayacağım da belli değil. Gözümün görüp görmeyeceği de belli değil" dedi.

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'EMSAL DAVALAR VAR'

Avukat Asiye Meltem Taşçı, müvekkili Mustafa Ceylan'ın yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyleyerek, "Yakını görmeyle alakalı bir sıkıntısı vardı. Uğraşmamak için gözlük takmakla, lens taktırmak için gidiyor ve bunun neticesinde gözünü kaybediyor. Yani milyonda bir bile olmayacak bir şey oluyor. Burada doktorların cezai sorumluluğu da olduğu için sadece malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) davası açmayacağız. Burada neredeyse bir katliama sebep oldukları için ceza davası da açacağız, süreci başlattık. Hastane komplikasyonlarla ilgili hastanın bilgilendirildiğini söylüyor. Fakat bu olan formda dahi olmayan bir durum. Çok spesifik bir şey oldu. Bu şekilde gördüğümüz başka emsal davalar da var. Bunları mahkemeye sunacağız" diye konuştu.

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HASTANE 'İHMAL YOK' DEDİ

Hastane yetkilileri ise hastanın ameliyatla ilgili gelişebilecek komplikasyonlar konusunda önceden bilgilendirildiğini, herhangi bir ihmal olmadığını ileri belirtti.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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