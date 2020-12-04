HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

04.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Tarla, bağ ve bahçelerde özellikle meyve ağaçlarını zararlı böceklerden korumak için göztaşı kullanılır. Göztaşı, gıda endüstrisinde zararlı bakterilerin ayrıştırılmasına yardımcı olur. Bakır sülfat temizlik amacıyla da tercih edilebilir. Peki göztaşı nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Halk arasında bakır sülfat bileşiği göztaşı ya da göktaşı ismi ile bilinir. Gözyaşının susuz hali gri tonlarına sahip bir renk almasına rağmen, en bilinen pentahidrat formu, mavi renge sahiptir. Bakır sülfatın parlak mavi renk alması hidrasyon suyundan kaynaklanır. Kristal yapı alevde ısıtıldığında su kaybeder ve yapının gri renge beyaz renge döner.

Göztaşı Nedir?

Göztaşı, bakır sülfat kimyasalının kullanımı yaygın olan ismidir. Bu kimyasal, doğada saf haliyle bulunabilir. Farklı kimyasal maddelerle karıştırılarak çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Mavi renk tonuna sahip madde, çoğunlukla toz formundadır.

Nerede Kullanılır?

  • Halk arasında göztaşı olarak bilinen kimyasal, meyve yetiştiriciliği ile geçimi sağlayan kişilerin sıklıkla kullandığı bir ilaç çeşididir. Göztaşı su ile karıştırılır ve ağaçlara püskürtülür. Böylece, ağaçlar hastalıklardan korunur. Rengi mavi tonlar alabildiğinden göktaşı adıyla da bilinir.
  • Kültür balıkçılığı sektöründe de kullanılır.
  • Ekoparaziter bazı rahatsızlıklarda haricen dezenfektan olarak kullanılır ve spor faaliyetini önleyici etkisi de bulunur.

Göztaşı Ne İşe Yarar?

Gelelim” Bakır sülfat (göztaşı) ne işe yarar?” sorusuna. Göztaşı küprik sülfat olarak da bilinen kimyasal maddedir. Doğada farklı formlarda bulunabilen madde, günlük yaşamda yoğunlukla tarım alanında ilaçlama için kullanılır. Kireç ile buluştuğunda bordo bulamaç; sodyum karbonat ile karışımı halinde burgonya bulamacı olarak adlandırılır. Bağlarda ve meyve bahçelerinde özellikle mantar hastalıkları ile mücadele için kullanılır.

  • Su borularında sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olan sucul bitkilerin köklerine kullanılır.
  • Yosun giderici özelliği ile yüzme havuzlarında temizleyici madde olarak tercih edilir.
  • Akvaryumda bulunan salyangozları temizlemek amacıyla da kullanılabilir.
  • Gıda güvenliği adına oldukça riskli olan ve koli basili ismiyle bilinen bakterilerin büyümesini önlemede de etkilidir.
  • Tarıma katkısının dışında elektrik ve ısı iletkenliği sağladığı için elektrik üretiminde kullanılır.
  • Ticari olarak sıklıkla kullanılan maddelerden biri olan bakır sülfat, suni ipek yapımında tercih edilen kimyasallardan biridir.
  • Fonksiyonel olması sayesinde boya, deri ve ahşap ürünlerin yapımında da kullanımı artış gösterir.

Bordo Bulamacı Nedir?

Bordo bulamacı, göztaşı ve kireç birleştirilerek hazırlanan bir karışımdır. Funyal ve bakteriyel hastalıklara karşı koruma amacıyla kullanılan bir tarım ilacıdır. Özellikle sonbaharda hasat işlemi sonrasında ve ilkbaharda çiçeklerin uyanma sürecinden önce bordo bulamacı uygulanmalıdır. Bu ilaçlama ile gelecek yıl olması muhtemel hastalıklara karşı etkin ve ekonomik bir mücadele gerçekleştirilmiş olunur.

Göztaşı Faydaları

Sıklıkla bordo bulamacı hazırlamak amacıyla kullanılan göztaşının özellikle tarım sektöründe birçok faydası bulunur. Bordo bulamacı kullanıma hazır durumda satın alınabileceği gibi, göztaşı bakır sülfat ve kireç ile karışım hazırlanıp da kullanılabilir.

  • Uygulama, çiçeklenmeyi birkaç gün geciktirir. Bu durum, ağacın olumsuz hava koşullarına ve don riskine karşı dayanıklılığını artırır.
  • Elma ağacında karaleke, şeftali ağacında yaprak kıvırcıklığı, zeytin ağacında halkalı leke, sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, domates ve bağlarda mildiyo gibi hastalıkları önlediği için ruhsatlandırılmıştır.
  • Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ve zeytinde, çeşitli kök çürüğü hastalıklarına karşı köklere uygulanması da tavsiye edilir.

Göztaşı Zararları

Göztaşı faydalarının yanı sıra zararları da bulunur. Bakır, doğada sıklıkla bulunan temel elementlerden biridir. Bitkide ve toprakta gereğinden fazla bulunması zararlı olabilir.

  • İnsanlar bakır sülfat kimyasalını göz, cilt ve solunum yoluyla bünyelerine alabilir.
  • Bakır sülfat oldukça güçlü tahriş etkisi bulunan bir maddedir.
  • Bakır sülfat zehirlenmelerinde beyin, mide, böbrekler, bağırsak ve karaciğerde yaralanma meydana gelebilir.
  • Kullanımı organik tarımda izin verilen bu maddenin, kullanımı ile ilgili bir sınırlandırılma yoktur.
  • Faydalı bir madde olmasına karşın çok sık aralıklarla kullanılması toprakta birikme yapmasına sebep olabilir. Bu sebeple, bakır içeren ilaçları kullanmadan önce yaprak ve toprak analizi yapılması tavsiye edilir. Toprakta ve bitki yapraklarında bakır düzeyi idealse ekstra ilaçlama yapılmamalıdır.

Bordo Bulamacı Nasıl Hazırlanır?

1000 Litre %2’lik Bordo Bulamacı için Gerekli Malzemeler:

  • 20 kilogram bakır sülfat
  • 20 kilogram sönmüş kireç
  • 60 litrelik 2 adet plastik kova
  • Boyu yaklaşık 1 metre olan 2 tane ağaç sopa

Öncelikle 20 kilogram sönmüş kireç plastik kovaya konur ve üzerine su ilave edilir. Karıştırma işlemi karışım ayran kıvamı alana kadar sürdürülür. Aynı şekilde 20 kilogram bakır sülfat ayrı bir plastik kovada su ilavesi ile karıştırılarak 60 litreye tamamlanır. İlaçlama tankı deposuna bir miktar su konur. Örneğin; tank 1 tonluksa 100 ile 200 litre su miktarı idealdir. Sonrasında sönmüş kireçli su, tank süzgecinden geçirilir. Devamında tank deposunda göztaşı çözeltisi süzgeçten geçirilir. Yavaş bir şekilde karıştırarak mavi renge sahip bulamaç elde edilir. Su ilavesi ile tank doldurulur.

Bordo Bulamacı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Tarımda göztaşı kullanımı yaygınlaşması bazı önlemlerin gerekliliğini de ortaya koyar. İlk kez bu uygulama ile ağaçlarını korumak isteyen yetiştiriciler ‘‘Göztaşı sağlığa zararlı mı?’’ sorusuna cevap arar. Göztaşı, yapı itibariyle insan sağlığını olumsuz etkileyen bir maddedir. Fakat kullanım işlemleri sırasında önlemler alınarak bu zarardan korunmak mümkündür.
  • Bordo bulamacı uygulaması esnasında koruyucu elbise giyilmeli ve mutlaka maske takılmalıdır. Bakırı solumak ciğerlere zarar verebilir.
  • Kullanım sırasında daha çok temas halinde olduğundan ellerde de bahçe eldiveni kullanılması tavsiye edilir.
  • Göze temas halinde bol su ile yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
  • Cilt ile teması halinde bekletilmeden bol su ile yıkanmalıdır. Tahriş durumuna göre sağlık kuruluşuna başvurulabilir.
  • Olası yutma halinde kişi hemen kusturulmalı ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Alg patlaması (kızıl akın) nedir?Alg patlaması (kızıl akın) nedir?
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Yeni haber: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

Koronavirüs kaç kez geçirilebilir?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Sevgilisinin kızına cinsel istismara 20 yıl hapis cezası

Sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Eski eşini, beraberindeki kişiyi vurup kaçırdı

Dehşete düşüren olay! Yanındaki kişiyi vurup eski eşini kaçırdı

Alg patlaması (kızıl akın) nedir?

Alg patlaması (kızıl akın) nedir?

Büyük İskender (III. Alexandros) kimdir? İşte hayatı ve savaş tarihi

Büyük İskender (III. Alexandros) kimdir?

Gök gürültüsü neden ve nasıl oluşur?

Gök gürültüsü neden ve nasıl oluşur?

Gökkuşağı neden çıkar? Gökkuşağı nasıl oluşur?

İzlemeye doyamıyoruz! Bakın neden oluyormuş

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.