Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?

Halk arasında bakır sülfat bileşiği göztaşı ya da göktaşı ismi ile bilinir. Gözyaşının susuz hali gri tonlarına sahip bir renk almasına rağmen, en bilinen pentahidrat formu, mavi renge sahiptir. Bakır sülfatın parlak mavi renk alması hidrasyon suyundan kaynaklanır. Kristal yapı alevde ısıtıldığında su kaybeder ve yapının gri renge beyaz renge döner.

Göztaşı Nedir?

Göztaşı, bakır sülfat kimyasalının kullanımı yaygın olan ismidir. Bu kimyasal, doğada saf haliyle bulunabilir. Farklı kimyasal maddelerle karıştırılarak çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Mavi renk tonuna sahip madde, çoğunlukla toz formundadır.

Nerede Kullanılır?

Halk arasında göztaşı olarak bilinen kimyasal, meyve yetiştiriciliği ile geçimi sağlayan kişilerin sıklıkla kullandığı bir ilaç çeşididir. Göztaşı su ile karıştırılır ve ağaçlara püskürtülür. Böylece, ağaçlar hastalıklardan korunur. Rengi mavi tonlar alabildiğinden göktaşı adıyla da bilinir.

Kültür balıkçılığı sektöründe de kullanılır.

Ekoparaziter bazı rahatsızlıklarda haricen dezenfektan olarak kullanılır ve spor faaliyetini önleyici etkisi de bulunur.

Göztaşı Ne İşe Yarar?

Gelelim” Bakır sülfat (göztaşı) ne işe yarar?” sorusuna. Göztaşı küprik sülfat olarak da bilinen kimyasal maddedir. Doğada farklı formlarda bulunabilen madde, günlük yaşamda yoğunlukla tarım alanında ilaçlama için kullanılır. Kireç ile buluştuğunda bordo bulamaç; sodyum karbonat ile karışımı halinde burgonya bulamacı olarak adlandırılır. Bağlarda ve meyve bahçelerinde özellikle mantar hastalıkları ile mücadele için kullanılır.