HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göztepe 95 Yıl Sonra Evine Döndü

Göztepe 95 Yıl Sonra Evine Döndü

26.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe, yeni stadyumunda ilk olarak Beşiktaş’la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, haftanın son gününde taraftarlara kapılarını açtı

Göztepe 95 Yıl Sonra Evine Döndü

Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe, yeni stadyumunda ilk olarak Beşiktaş’la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, haftanın son gününde taraftarlara kapılarını açtı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yıllardır bekledikleri stadyuma kavuşmanın sevincini binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle kutladı.

Susuzdede Parkı’nda toplanan taraftarlar, Mithatpaşa Caddesi üzerinden yeni stadyumlarına yürüdü. Göztepe bayraklarıyla donatılan cadde, yürüyüş için trafiğe kapatıldı. Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalığa balkonlardan ve pencerelerden de destek geldi. Taraftarlar, evinin balkonunda kendilerine destek veren Göztepe'nin efsane futbolcusu "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ı da yaptıkları tezahüratla selamladı.

Sadece maçlarda değil, her gün kullanılan bir merkez

9 Eylül 2017’de temeli atılan Yaşam Merkezi 218 milyon 900 bin liraya ihale edilmişti. 34 dönümlük merkezde stadyum dışında kafe, restoran, ticari alan, müze, sağlık merkezi, fitness salonu gibi tesisler de yer alacak. Ayrıca merkezin çatısında 600 metrelik bir yürüyüş parkuru da olacak. Stadyum dışındaki tesislerin birkaç ay sonra tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin sadece Göztepe maçlarında değil, haftanın her günü kullanılan bir tesis olması amaçlanıyor.

Stadyumun seyirci kapasitesi yaklaşık 20 bin. Ancak kale arkasındaki koltukların sökülmesi ve ayakta seyirci uygulamasına geçilmesiyle bu kapasite 25 bine çıkacak.

“95 yıllık hayal”

VOA Türkçe’ye konuşan Göztepe taraftarlarından Mustafa Nizam, “Bu stadı 95 yıldır bekliyoruz” dedi. Eşi ve İstanbul’dan gelen bir arkadaşıyla birlikte maça giden Nizam, “Bir haftadır geceleri uykudan kalkıyorum. Çok güzel bir ambians bizi bekliyor. İlk stadı öyle bir açacağız ki seyirciyi bütün Türkiye görecek. İnşallah güzel günler Göztepe’yi bekliyor” dedi.

Sarı-Kırmızı renklere gönül verenlerden Ergun Sabancı da “Benim için bu stadyum 95 yıllık bir hayali ifade ediyor” diye konuştu. Göztepe taraftarının takım amatör lige düştüğünde de destek vermeye devam ettiğini hatırlatan Sabancı, “Buradaki insanlar başarının peşinde değil. Hepsi Göztepe’yi sevdiği için burada. Bu stadyumda şampiyonluk göreceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldıVan'da karla mücadele; Rus yapımı kar toplama aracı 'Amkodor 37' kullanıldı
1999 depremini yaşayan Sakarya halkından deprem bölgesine destek1999 depremini yaşayan Sakarya halkından deprem bölgesine destek
450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

Manisa'da son 16 saatte 119 artçı meydana geldi

Manisa beşik gibi!

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.