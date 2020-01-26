Göztepe 95 Yıl Sonra Evine Döndü

Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de en köklü spor kulüplerinden biri olan Göztepe, yeni stadyumunda ilk olarak Beşiktaş’la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, haftanın son gününde taraftarlara kapılarını açtı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yıllardır bekledikleri stadyuma kavuşmanın sevincini binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle kutladı.

Susuzdede Parkı’nda toplanan taraftarlar, Mithatpaşa Caddesi üzerinden yeni stadyumlarına yürüdü. Göztepe bayraklarıyla donatılan cadde, yürüyüş için trafiğe kapatıldı. Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalığa balkonlardan ve pencerelerden de destek geldi. Taraftarlar, evinin balkonunda kendilerine destek veren Göztepe'nin efsane futbolcusu "Bombacı Halil" lakaplı Halil Kiraz'ı da yaptıkları tezahüratla selamladı.

Sadece maçlarda değil, her gün kullanılan bir merkez

9 Eylül 2017’de temeli atılan Yaşam Merkezi 218 milyon 900 bin liraya ihale edilmişti. 34 dönümlük merkezde stadyum dışında kafe, restoran, ticari alan, müze, sağlık merkezi, fitness salonu gibi tesisler de yer alacak. Ayrıca merkezin çatısında 600 metrelik bir yürüyüş parkuru da olacak. Stadyum dışındaki tesislerin birkaç ay sonra tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin sadece Göztepe maçlarında değil, haftanın her günü kullanılan bir tesis olması amaçlanıyor.