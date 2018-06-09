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Göztepe'de Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'den Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı

Göztepe'de Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin’e emekleri için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2017-18 sezonunda takımımızda kaptanlık görevini üstlenen oyuncularımız Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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Göztepe sabri sarıoğlu selçuk şahin

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dahami oynatsin.
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