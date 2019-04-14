Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini su bastı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini etkili olan dolu yağışının ardından su bastı. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sırlarında yolda biriken su acil servisinin içine dolmaya başladı. Acil Servisin hasta kayıt ve bekleme salonunu su basması sonrası hastalar ve yakınları bahçeye çıkarıldı. Hastanenin temizlik işçileri suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su tahliye edildi.

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