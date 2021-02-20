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Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

20.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı ekipte Berkan Emir, Peter Zulj ve Lamine Gassama yarın forma giyemeyecek

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe'de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama antrenmana katılmadı. Bu 3 futbolcu hava yoluyla İstanbul'a gidecek kafilede yer almadı.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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