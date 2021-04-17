HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

17.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 3 maçta 8 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisine düşen Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Göztepe engelini aşıp moral depolamak istiyor. Galatasaray’da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer alacak. Peki, Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe ise Aslan'ı eli boş göndermek istiyor. Galatasaray, oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı ekip topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor. 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Göztepe ise 46 puanla puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Luyindama, Şener, Marcao, Gedson, Taylan, Emre, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Feghouli

Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Gassama, İrfan Can, Atınç, Burekovic, Obinna, Soner, Halil, Esiti, Tripic, Diabate, Jahovic

FATİH TERİM VE UMİT DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray’da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

GALATASARAY'DA EKSİK

Galatasaray’da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel, kadroda yer alamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Esra Erol’daki Nilüfer 2. kez aynı adama kaçtıEsra Erol’daki Nilüfer 2. kez aynı adama kaçtı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İzmir

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü: 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz'

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Nisa bu işe ne diyecek! Barış Murat Yağcı'dan seksi modele beğeni ve yorum yağmuru

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.