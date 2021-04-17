Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Cim-Bom, İzmir deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabilen, 3 maçtır kazanamayan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, kötü gidişata İzmir deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe ise Aslan'ı eli boş göndermek istiyor. Galatasaray, oynadığı 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılı ekip topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor. 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Göztepe ise 46 puanla puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

FATİH TERİM VE UMİT DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray’da cezaları biten teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, maçta saha kenarında yer alacak. Ligde Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala, Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında görev yapamamıştı.

GALATASARAY'DA EKSİK

Galatasaray’da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve sarı kart cezalısı Ryan Babel, kadroda yer alamayacak.



