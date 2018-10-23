Göztepe maçı sonrası 13 Beşiktaş taraftarına adli işlem yapıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının ardından 13 Beşiktaş taraftarı hakkında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı davranışta bulundukları' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9'uncu haftasında, geçen pazar günü Bornova Stadı'nda oynanan ve Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 13 Beşiktaş taraftarı hakkında adli işlem yaptı. Geçen yıl yaşanan olaylardan sonra bu yıl 1500 polisle geniş güvenlik önlemi alan İzmir Emniyeti, maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasına izin vermedi. Denetimler kapsamında; 3 kişiye bıçak taşımak, 3 kişiye meşale ve maytap atmak, 4 kişiye alkol, 1 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 1 kişiye küfür etmek ve 1 kişiye de başkasına ait Passolig kartını kullanmaktan işlem yapıldığı belirtildi. Söz konusu taraftarların '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırı davranışta bulundukları' bildirildi. Ayrıca, kent girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında, biletsiz olduğu belirlenen 300 Beşiktaş taraftarının da İzmir'e sokulmadığı ifade edildi.

