Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.



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