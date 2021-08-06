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Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

06.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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