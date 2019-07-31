HABER

Göztepe Yaya Köprüsü yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Yaya Köprüsü'nün yenilenmesi için çalışmalara başlıyor - Çalışmalar kapsamında, D-100 Karayolu'nun Göztepe Medical Park bölgesinde, 2 Ağustos Cuma günü 00.00'dan 6 Ağustos Salı 06.00'ya kadar her iki yönde birer şerit kapatılarak, yol daraltması yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Göztepe Yaya Köprüsü'nü yenileyecek.

İBB'de yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Bostancı arasında bulunan Göztepe Yaya Köprüsü'nü yenileme çalışmalarına başlanıyor.

Köprüdeki çalışmalar kapsamında, mevcut yaya köprüsü sökülerek, yerine yeni köprü monte edilecek.

Eskiyen köprünün Kadıköy yönündeki ayağı, yapımı devam eden Kurbağalıdere ıslahı projesi ile çakışıyor. Islah projesinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için köprü ayağının oturacağı noktanın da değişmesi planlanıyor.

Yeni köprünün montajı tamamlandıktan sonra, eski köprünün söküm çalışmaları başlayacağından, yayalar çalışma süresince mevcut köprüyü kullanabilecekler. Çelik olarak tasarlanan yeni yaya yolu köprüsü, 70,5 metre uzunluğunda 1 orta 2 kenar ayak, 2 asansör ve 2 iniş merdiveninden oluşacak.

Yaya üst geçidinin orta ayak temelinin yapılabilmesi için, D-100 Karayolu'nun Göztepe Medical Park bölgesinde her iki yönde birer şerit, 2 Ağustos 2019 Cuma (Cumartesiye bağlayan gece) 00.00'dan 6 Ağustos 2019 Salı 06.00'ya kadar kapatılarak, yol daraltması yapılacak.

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...
’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı raflarda’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Göztepe Köprüsü İBB kadıköy yenileme çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

Şişli’de karı kocanın kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran karı-koca kavgası

Aksaray'da dehşet! Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.