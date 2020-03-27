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Göztepe'ye koronavirüs müjdesi!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 27.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Göztepe'ye koronavirüs müjdesi!

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetime, futbolculara ve teknik ekibe yapılan Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı. Bu haberden sonra taraflı tarafsız herkes mutlu olurken, sarı kırmızılı ekip resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

"Futbol camiasında artan Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü Başkanımız Mehmet Sepil, A Takım futbolcularımız ve teknik heyetimize test yapılmıştır. Yapılan testlerin sonucu negatif çıkmıştır. Kulübümüz süreci yakından takip etmekte ve futbolcularımız antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürmektedir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

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