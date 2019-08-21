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Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Göztepe yöneticileri yangın bölgesinde

İZMİR (AA) - Göztepe Spor Kulübü yöneticileri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve yaklaşık 500 hektar ormanlık alanda etkili olan yangında tahrip olan bölgelerde inceleme yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe Kulüp Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktörü Tamer Tuna ve yöneticilerinin yangın bölgesini ziyaret ederek bilgi aldığı ve belediye yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ormansız bir yurt vatan değildir." sloganıyla yangında zarar gören alanın yeşillendirilmesi için iş birliği çağrısı yapılarak kulübün bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğu mesajı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe spor kulübü yangın

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