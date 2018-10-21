Göztepeli 11 taraftara gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçının ardından Konyasporluların olduğu otobüslerin taşlanması, 1 komiserin de yaralanmasıyla ilgili 11 Göztepe taraftarı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ve Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce bu sabah Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçıyla ilgili operasyon yapıldı. Maçın ardından Konyasporluların bulunduğu otobüsleri taşlayan ve bu sırada 1 komiserin de yaralanmasına neden olan 11 Göztepe taraftarı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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