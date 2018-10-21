Göztepeli 11 taraftara gözaltı (2)

MAÇ ÖNCESİ 2 BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖZALTINDA
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Göztepe- Atiker Konyaspor maçından sonra Konyasporluların olduğu otobüsleri taşlayan, 1 komiser ile 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan 11 Göztepe taraftarının gözaltına alınmasının ardından bu sabah da Göztepe- Beşiktaş maçı öncesi 2 Beşiktaşlı, taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bornova'da, saat 03.00 sıralarında, üzerinde Beşiktaş forması olan S.B., bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan S.B.'nin tedavisi sürdürülürken, olayla bağlantılı 2 Beşiktaş taraftarı, gözaltına alındı.
BİLETSİZ 35 SEYİRCİ POLİS NOKTASINDA BEKLETİLECEK
Öte yandan saat 19.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçı öncesi Bornova Stadyumu'na yürümek isteyen biletsiz 35 seyirci, polis noktasında durduruldu. Bileti olmayan kişilerin stada alınmayacağı, maç bitimine kadar polis noktasında bekletileceği belirtildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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