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Göztepe’ye devredilen arsanın tahsisi iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 21:11 | Son Güncelleme

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur: - "Bu yer Göztepe Spor Kulübü'ne tahsis edilecekse, meclis uygun görürse bu hukuki ve sağlam temellerle yapılmalı ve belediyemiz de birtakım haklara sahip olmalı çünkü o alan köyün ortak kullandığı alan"

İZMİR (AA) - Torbalı ilçesinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’ye altyapı tesisi için bir önceki belediye yönetimi tarafından devredilen arsanın tahsisi iptal edildi.

Torbalı Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Başkan İsmail Uygur yönetiminde yapıldı.

Toplantıda, önceki Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde Göztepe Spor Kulübü’ne intifa hakkı sözleşmesiyle devredilen arsanın hukuka uygun olmaması üzerine sözleşmenin iptal edilmesi başkanlıkça meclise önerge olarak getirildi.

Uygur, konuya ilişkin konuşmasında, imar servisinin inceleme yaparken arsanın bir kısmının sanayi imarlı, büyük bir kısmının ise imarsız olduğunu tespit ettiğini aktardı.

Bakanlıkta da alanın tarım alanı olarak tanımlandığını belirten Uygur, "Plansız bir alana doğal olarak yapı ruhsatı verilemez, bu suçtur. Tabii bu büyük sıkıntı. Göztepe’den arkadaşları davet ettik, görüştük ve ruhsat iptaline karar verdik. Bu yer Göztepe Spor Kulübüne tahsis edilecekse, meclis uygun görürse bu hukuki ve sağlam temellerle yapılmalı ve belediyemiz de birtakım haklara sahip olmalı çünkü o alan köyün ortak kullandığı alan. Netice de bir spor kulübüne veriliyorsa onların da kullanması hakları." dedi.

Uygur, Göztepe'nin İzmir için önemli bir kulüp olduğunu, kendilerinin de altyapıya önem veren spor tesislerinin kurulmasını istediğini dile getirdi.

Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alanın planlaması gerektiğini vurgulayan Uygur, "Bu alanda planlama yapmak 'kamu yararı gözetileceği' için kolay olacaktır. Tekrar tahsis edilir ve yeniden protokol yapılır. Burada Göztepe’nin kaybedeceği süre en fazla iki ay olacaktır. Bir sıkıntı yok ama hukuki alt yapıyı kurmamız lazım. O yüzden geçmiş kararın iptali gerekiyor." şeklinde konuştu.

- AK Parti önergenin çekilmesini istedi

AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Erman Çağlar ise önergenin geri çekilmesi teklifini sundu.

Torbalı Belediyesinin bu sözleşmede bazı haklarının gözetildiğini anlatan Çağlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yanılmıyorsam gelir getirecek olan yerlerle ilgili yüzde 20 gibi bir kar ortaklığı var. Bu konuda çözümcü olmanız bizi sevindirdi. Göztepe tüm İzmir’in göz bebeği. Keşke Torbalı’nın birçok yerinde bu tesisler olsa ve ilçe bir spor kompleksi haline gelse. Biz oraya daha önce stat yapılmasını istemiştik ama bu gerçekleşmeyince Göztepe’nin talebi oldu, bu talep bizi mutlu etmişti."

Konuşmaların ardından önerge oy çokluğuyla mecliste kabul edilerek arsanın kulübe tahsisi iptal edildi.

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