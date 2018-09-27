Gözü bağlı şekilde bıçak atma oyununda kötü son

Sosyal medyada yayılan bir görüntü pes dedirtti. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde kural gereği gözü bağlı olarak önünde duran tahtaya bıçak atmaya adam, kötü bir deneyim yaşıyor. Hedefi şaşıran adam, kenarda duran adamın başına bıçak atıyor.
Tahtaya bıçak saplamaya çalışan adamın elindeki bıçağı yan tarafta bekleyen adamın başına fırlatması sonucu büyük bir şok yaşanıyor. Görüntü sonrasında ne olduğu bilinmese de tedbir almadan yapılan tehlikeli oyunların meydana getireceği kötü sonuçlar, gözler önüne seriliyor.
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