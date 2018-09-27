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Gözü bağlı şekilde bıçak atma oyununda kötü son

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gözü bağlı şekilde bıçak atma oyununda hedefi ıskalayan adam, beklenmedik sonun yaşanmasına neden oldu. O anlar kamerada.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü pes dedirtti. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde kural gereği gözü bağlı olarak önünde duran tahtaya bıçak atmaya adam, kötü bir deneyim yaşıyor. Hedefi şaşıran adam, kenarda duran adamın başına bıçak atıyor.

Tahtaya bıçak saplamaya çalışan adamın elindeki bıçağı yan tarafta bekleyen adamın başına fırlatması sonucu büyük bir şok yaşanıyor. Görüntü sonrasında ne olduğu bilinmese de tedbir almadan yapılan tehlikeli oyunların meydana getireceği kötü sonuçlar, gözler önüne seriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak oyun kazası

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