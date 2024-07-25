HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

25.07.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Mersin'den geldi. Boşanma aşamasında olan bir kişi eşinin ailesinin evine gitti. Gerginlik çıkan görüşmede damadın gözü döndü ve eşine, kayınvalidesine ve kayınbabasına kurşun yağdırdı. 3 kişi de hayatını kaybederken dehşet saçan damat suç aletiyle beraber yakalandı.

Gözü dönen damat kurşun yağdırdı! Aile katliamı: 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

iç1

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52) adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ile görüşmek için evlerine gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Şişip bomba gibi patladı: Daha sonra alev alev yanmaya başladı! Korku dolu anlar kameradaŞişip bomba gibi patladı: Daha sonra alev alev yanmaya başladı! Korku dolu anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Mersin damat kurşun katliam
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan flaş karar!

Jose Mourinho'dan flaş karar!

Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.