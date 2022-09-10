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Gözü dönmüş cani, tahliye olur olmaz Arzu'yu katletti! Tabut başında ağıt: Gitme anne sensiz ne yaparız

10.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da dün meydana gelen korkunç olayda cezaevinden tahliye olduktan sonra eşi Metin Ar tarafından bıçaklanan Arzu Ar gözyaşları içinde toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur'' diyerek feryat etti. Arzu Ar’ın cenazesi, Geriş Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Gözü dönmüş cani, tahliye olur olmaz Arzu'yu katletti! Tabut başında ağıt: Gitme anne sensiz ne yaparız

Bartın Hendekyanı Caddesi’nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı kızları Cemre Ar’ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi.

CİNSEL SALDIRIDAN CEZAEVİNDEYDİ

Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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''BİZ SENSİZ DURAMAYIZ ANNE''

Arzu Ar’ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar’ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar’ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı. Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar’ın cenazesi, Geriş Camii’nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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(DHA)

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Bartın
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