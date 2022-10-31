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Gözü dönmüş kadın dehşet saçtı! Perukla geri döndü, 2 kadın personele asit attı

31.10.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Denizli'de yaşandı. D.Y. isimli kadın geldiği belediye binasında personelle tartıştı. Binadan ayrılıp tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri gelen kadın, tartıştığı personel Ö.Ç'ye asit içerikli sıvı fırlattı. Olayda Ö.Ç ve A.Y yaralandı. Olay yerinden kaçan D.Y ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gözü dönmüş kadın dehşet saçtı! Perukla geri döndü, 2 kadın personele asit attı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne gelen D.Y. isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldıktan sonra, tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri geldi. D.Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Ö.Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Ö.Ç. ve yanında bulunan mesai arkadaşı A.Y.'ye isabet etti.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bağrışmalar üzerine D.Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Ö.Ç. ve elinden yaralanan A.Y.’yi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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İŞ ARKADAŞLARI ŞOK GEÇİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma gerçekleştirilirken, şüpheli kadın ise kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Olaya şahit olan yaralıların iş arkadaşları ise kısa süreli şok geçirdi. Yaralı kadınların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren D.Y.’nin Ö.Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asit belediye saldırı

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