TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Gözü dönmüş katil sürüsünü Allah'ın izniyle defederiz. Bizim liderimizdeki cesaret, askerlerimizin Çanakkale ruhuyla bu millete kimse diz çöktüremeyecek." dedi.

Kandemir, Tekirdağ ziyareti kapsamında partisinin Kapaklı İlçe Başkanlığınca bir otelde düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor dönemlerinden birine şahitlik ettiklerini belirtti.

Askerlerin sınırın öbür tarafında canları pahasına mücadele verdiğini anlatan Kandemir, "Bazı ülkeler 'terörle olan mücadelemizi nasıl baltalarız' onun telaşındalar. Buna rağmen çok güçlü bir liderle, büyük bir gayretle, milletçe bir mücadele veriyoruz. Böyle bir siyasi konjonktürde, bu kadar kesin bir liderlik ve cesaretle başka hiç kimse böyle bir kararı alamazdı." diye konuştu.

"Liderimiz tüm dünyaya bir çağrı yaptı. Derdimiz öldürmek değil, yaşatmak. Böyle bir medeniyetin çocuklarıyız ama bize saldırıyorlar." ifadesini kullanan Kandemir, şöyle devam etti: