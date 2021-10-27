Gözü dönmüş saldırgan kan dondurdu! 500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Çakır (62), bir süredir nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın (56) annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi. Evin önünde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Şahıs, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaşanan olayın ardından eşini ağır yaralayan şahıs bölgeden kaçarken, ağır yaralanan Behiye Çakır ise çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, eşini canice bıçaklayan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

"BENİM ANNEM 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI, KİMDEN NE TALEBİM OLABİLİR Kİ!"

Yaşanan olayın ardından duruma isyan eden ve babalarının hak ettiği cezayı almasını isteyen talihsiz kadının kızı Serpil Köseler, "Annem kapının önünde otururken babam çıkıp geliyor. Annem de bunu görünce kapıyı kapatıp içeri giriyor. Sonrasında babam kapıyı zorlayarak içeri giriyor. Bu esnada annem yere düşünce annemin üzerine atlayarak 12 yerinden bıçaklıyor. Benim annem şu an ağır yaralı ve hayatı riski var. Benim annem bunu hak etmedi, bunun tek sebebi annemin 500 liralık nafaka istemesi. Annemin durumu çok kritik. Her tarafı yara bere içinde. Annem ölüyor benim kimden ne talebim olabilir ki. Annemin kurtarılmasını istiyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN, ONA BABA DEMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Annesini 12 yerinden bıçaklayan babasının hak ettiği cezayı almasını isteyen Behiye Çakır'ın oğlu Ahmet Çakır, "Annem, babam tarafından 12 yerinden bıçaklanmış. Durumu çok ağır, hayati tehlikesi var. Benim tek beklentim bunu yapan babamın en ağır cezayı almasıdır. Hatta müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Ben o adama baba bile demek istemiyorum. Bir insan 12 yerinden bıçaklanır mı? Günahtır, yazıktır. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM KIZIMI 12 YERİNDEN BIÇAKLADI"

Olaya şahit olan Behiye Çakır'ın annesi ise, "Kızım kapının önünde otururken geldi. Kapıyı zorladı ve içeri girdi. Sonrasında da 12 yerinden bıçakladı ve kaçtı. Kızımın durumu çok kötü, kendine gelmiyor, hep uyutuluyor. Kızım ağır yaralandı" diye konuştu.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Boşanmak üzere olduğu eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında ise kaçacak yer bulamayan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Ali Çakır, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

İHA



