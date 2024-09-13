Gözü dönmüş veli silahla okulu bastı! Okul müdürünü şansı hayatta tuttu...

Eğitim çalışanlarının her geçen gün can güvenliği daha da azalıyor. Son olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gerçekleşti. Sınıf tekrarı yapan öğrencinin velisi silahıyla okulu basarak okul müdürünü hedef aldı...

SİLAHLA OKULU BASIP MÜDÜRE SALDIRDI

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına kızan S.T, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran S.T, müdürün aşağıya inmesi üzerine aracından aldığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan S.T'nin silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş alan silahtan çıkan mermi, müdür Mustafa Örnek'e isabet etmezken, diğer denemelerde tabanca tutukluk yaptı. S.T. daha sonra aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı. Emniyet ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

SANİYE SANİYE SALDIRI ANI

Öte yandan silahlı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin aracıyla okulun önüne gelmesi ve aracından aldığı silahla okul müdürü Mustafa Örnek'e ateş etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

EĞİTİM BİR-SEN'DEN TEPKİ

Yapılmak istenen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, "Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 11 Eylül 2024 saat 17.05 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'ndaki bir öğrenci velisi S.T., Okul Müdürü Mustafa Örnek'i küfürlü ifadelerle bahçe dışına çağırmış, okul müdürü dışarıya doğru çıkmak için yöneldiğinde şahıs arabasından tabancasını alarak okul müdürünü direkt hedef alarak ateş etmeye çalışmış ve silah tutukluk yapmıştır. Şahıs silahın tutukluk yapması üzerine birçok kez ateş etmeye çalışmış ancak silah tutukluk yapmış ve bir el ateş edebilmiştir. Şahıs ateş ettikten sonra aracıyla okul önünden ayrılmıştır. Müdürümüze yapılan bu saldırı tüm eğitim camiasına yapılmıştır. Bu tür saldırıların önüne geçilmesi için ilgili tüm yetkili mercileri daha ciddi önlemler ve yaptırımlar alınması konusunda göreve davet ediyoruz. Okul müdürümüze geçmiş olsun diyor, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır