Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istedi
Mynet Haber
29 dakika önce
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Zonguldak’ta yaşayan Ersun Yıldız isimli usta, 150 bin lira masraf yaparak el emeği işçiliğini sergilediği aracına 350 bin lira istedi. Yıldız, alacak kişinin araca kendisi gibi sahip çıkmasını istedi.
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