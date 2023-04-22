Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istedi

Zonguldak’ta yaşayan Ersun Yıldız isimli usta, 150 bin lira masraf yaparak el emeği işçiliğini sergilediği aracına 350 bin lira istedi. Yıldız, alacak kişinin araca kendisi gibi sahip çıkmasını istedi.