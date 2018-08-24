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Gözü oyulduğu öne sürülen at, tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.

Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü. Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yanında kan izlerine rastladığı atın sağ gözünün enfeksiyon kaptığını gördü. Polis memurları, ata plastik kovalarla su verdi. Aşırı sıcaktan halsizleşen at, kısa sürede yaklaşık 15 litre su içti. Gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen atın sahibine ulaşılamadı. Çevre sakinleri, polise atın sahibinin geceleri metruk binada kaldığını söyledi. Yaralı at, çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gözü oyulduğu öne sürülen at, tedaviye alındıGözü oyulduğu öne sürülen at, tedaviye alındı
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