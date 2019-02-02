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Gözü yaşlı anne karaciğer nakli bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 18:30 | Son Güncelleme

Manisa’da karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Bulgaristan göçmeni Yüleyha Değirmencioğlu (37), karaciğer nakli bekliyor.

Manisa’da karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Bulgaristan göçmeni Yüleyha Değirmencioğlu (37), karaciğer nakli bekliyor. 2 çocuk sahibi gözü yaşlı anne yaşama tutunabilmek için bir an önce naklin gerçekleşmesini istiyor.
Manisa Şehir Hastanesinde karaciğer yetmezliği sebebiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Yüleyha Değirmencioğlu, beklediği karaciğer nakli için donör olmak isteyenlere seslendi. Hastane odasında 12 yaşındaki kızı Sima Petkova ile birlikte gözü yaşlı olarak donör bekleyen Değirmencioğlu, hastalık sürecini şöyle anlattı:
"Benim hastalığım karaciğer yetmezliğidir. Bunun tek tedavisi nakildir. Karaciğer nakli canlı donördan bir parça alınıp bana takılacak. Donör olabilecek insan varsa verici olan birçok sağlık kontrolünden geçiyor. O kişi emin olduktan sonra donör olarak kabul ediliyor. Karaciğer kendini yenileyen bir organdır. Verici bir hafta içinde karaciğerini yenileyebiliyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirebiliyor. 2 çocuk annesiyim. Türkiye’de vicdanlı insanlar varsa bana donör olabilecek, çocuklarımın annesiz büyümesine izin vermeyecek olan lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım annesiz büyümesin."
Rahatsızlığının nasıl oluştuğunu anlatan Değirmencioğlu, "İlk başta karaciğer hastalığım oluştu. Karaciğerdeki safra damarları tıkanıyordu. Hastalığın zaten kendisinin tedavisi yok yani. Hastalık kendisi baskın altında tutulduğu zaman karaciğer yetmezliğine, siroza çeviren bir hastalık. Belirli bir süre içerisinde tutabildik. 1 sene içerisinde siroza çevirdi ve çok hızlı bir şekilde ilerledi. Gittikçe her gün aleyhime işliyor. Çünkü karaciğer yetmezliği diğer organlara da zarar veren bir hastalıktır. Başka organlara zarar vermeden, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakil yapılırsa çok da sağlıklı olabilir. Verici olacak olan insan Allah rızası için hayat kurtaracak. Ömür boyu rıza duası alacak" dedi.
Yüleyha Değirmencioğlu’nun kızı Sima Petkova ise gözlü yaşlı bir şekilde annesine bir an önce karaciğer nakli bulunmasını istedi. Petkova, “12 yaşındayım, keşke 18 yaşında olsaydım, donör olabilseydim ama maalesef yapamıyorum. Artık yatağa yattığımda annemin ölüm korkusuyla uyumak istemiyorum. Lütfen anneme donör bulun. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Annesiz yaşamak istemiyorum. Her zaman arkadaşlarıma annemin iyi olduğunu söylüyorum ama içim içimi yiyor. Annemle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben annemi seviyorum” diye konuştu.

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