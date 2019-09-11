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"Gözüm pencerede kulağım kapıda kızımı bekliyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor - 4 yıl önce kızı dağa kaçırılan Nihan Çiçek: - "Gözüm pencerede kulağım kapıda kızımı bekliyorum. Kızımı gönderenler partilidirler. Kızımı istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 4 yıl önce dağa kaçırılan kızına kavuşma ümidiyle katılan Nihan Çiçek, "Gözüm pencerede kulağım kapıda kızımı bekliyorum. Kızımı gönderenler partilidirler. Kızımı istiyorum." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

4 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını belirterek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi.

- "Kızımın çeyizi evde kaldı"

Eşinin 15 yıl önce vefat ettiğini, kızına hem anne hem de babalık yaptığını dile getiren Çiçek, hasta olduğunu, bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade etti.

Nihan Çiçek, şöyle devam etti:

"Gözüm pencerede kulağım kapıda kızımı bekliyorum. Kızımı gönderenler kocamın akrabalarıdır. Kızımı gönderenler partilidirler, partili olmasalardı, göndermezlerdi. 3 yıl önce bana telefon geldi, yaralanmıştı. Kızım bana dedi ki; 'Ana beni gönderen Elif'tir, Tuba da biliyor, gönderen bunlardır, beni kandırıp buraya gönderdiler.' Kızım öyle deyince onlar evlerini terk etti. Hala Diyarbakır Sümer Park'ta milleti kandırıyorlar. Kızımı istiyorum. Kızım nişanlıydı. İki üç ay ağabeyimin oğluyla nişanlı kaldı. Kızımın çeyizi evde kaldı."

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır eylem HDP

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