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Gözümüz yollarda kaldı: Apple Watch EKG özelliği Türkiye'ye açılıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

Apple Watch EKG özelliği Türkiye'ye geliyor. Apple Watch Series 4 ile gelen ve Apple Watch Series 5 ile daha da geliştirilen EKG özelliği, iOS 13.4 ve WatchOS 6.2 ile Türkiye dahil birçok ülkede daha kullanılabilecek. Peki Apple Watch ile EKG nasıl çekilir?

Gözümüz yollarda kaldı: Apple Watch EKG özelliği Türkiye'ye açılıyor!

Apple Watch Series 4'ün çok kritik bir özelliği vardı; O da EKG çekmek. Apple'ın akıllı saati doktora gitmeden, hastanelerde sıra beklemeden ve randevu almadan acil durumlar için EKG çekebilecekti. O zamanlar için inanılmaz bir özellik gibi gelse de bu özelliğin tanıtımın üzerinden tamı tamına 2 sene geçti. Nitekim Türkiye'deki Apple Watch kullanıcıları, Apple Watch modelleri donanımsal olarak EKG özelliğini desteklemesine karşın bazı prosedürler nedeniyle bir türlü EKG özelliğini kullanamadı. Fakat Apple'ın son duyurusuna göre bu durum da önümüzdeki günlerde tarihe karışacak.

APPLE WATCH EKG ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE

Apple'ın kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı habere göre, iOS 13.4 ve onunla birlikte çıkacak WatchOS 6.2 ile EKG özelliği yeni ülkelerde kullanıma sunulacak. Bu ülkeler içerisinde Türkiye de var. Yani Türkiye'deki Apple Watch Series 4 ve Series 5 kullanıcıları WatchOS 6.2 ile birlikte EKG özelliğini kullanabilecek.

apple watch

Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda ve Şili gibi ülkeler de EKG özelliğini kullanmaya başlayacak. iOS 13.4 ve WatchOS 6.2'nin 26 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Ancak akıllarda şöyle bir soru var; Apple Watch ile EKG nasıl çekilir?

APPLE WATCH İLE EKG NASIL ÇEKİLİR?

  • iPhone'unuzdan Sağlık uygulamasını açın.
  • Sağ altta Göz At'a, sonra Kalp'e daha sonra ise Elektrokardiyogram (EKG) seçeneğine tıklayın.
  • Aynı anda Apple Watch üzerinden EKG uygulamasını açın.
  • Kollarınızı sabit tutun. (Bir masadan veya kucağınızdan destek alabilirsiniz.)
  • Saatin takılı olmadığı elinizin parmağıyla, Apple Watch'ın Digital Crown'una basılı tutun ve hareket etmeyin.
  • Apple Watch EKG kaydına başlayacaktır. İşte bu kadar.
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