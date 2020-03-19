Gözümüz yollarda kaldı: Apple Watch EKG özelliği Türkiye'ye açılıyor!

Apple Watch Series 4'ün çok kritik bir özelliği vardı; O da EKG çekmek. Apple'ın akıllı saati doktora gitmeden, hastanelerde sıra beklemeden ve randevu almadan acil durumlar için EKG çekebilecekti. O zamanlar için inanılmaz bir özellik gibi gelse de bu özelliğin tanıtımın üzerinden tamı tamına 2 sene geçti. Nitekim Türkiye'deki Apple Watch kullanıcıları, Apple Watch modelleri donanımsal olarak EKG özelliğini desteklemesine karşın bazı prosedürler nedeniyle bir türlü EKG özelliğini kullanamadı. Fakat Apple'ın son duyurusuna göre bu durum da önümüzdeki günlerde tarihe karışacak.

APPLE WATCH EKG ÖZELLİĞİ TÜRKİYE'DE

Apple'ın kendi internet sitesi üzerinden yayınladığı habere göre, iOS 13.4 ve onunla birlikte çıkacak WatchOS 6.2 ile EKG özelliği yeni ülkelerde kullanıma sunulacak. Bu ülkeler içerisinde Türkiye de var. Yani Türkiye'deki Apple Watch Series 4 ve Series 5 kullanıcıları WatchOS 6.2 ile birlikte EKG özelliğini kullanabilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda ve Şili gibi ülkeler de EKG özelliğini kullanmaya başlayacak. iOS 13.4 ve WatchOS 6.2'nin 26 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor. Ancak akıllarda şöyle bir soru var; Apple Watch ile EKG nasıl çekilir?