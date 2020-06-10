Gözün kırma kusurlarına dikkat!

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Göz Bölümü’nden Op. Dr. Yusuf Oflu göz ile ilgili en çok merak edilen gözün kırma kusurları hakkında bilgi verdi. Gözün bir optik sistem olduğunu belirten Oflu, gözün kırıcı sistemleri denilen korneanın ve merceğin kırıcılığı sayesinde görüntünün gözde odaklanabildiğini söyledi. Oflu, “5 metreden uzaktaki bir cisme bakarken cismin gözde odaklanması tam görme merkezinde ise emetropiden yani gözlüğe ihtiyaç duymadan net görebilen normal bir gözden bahsediyor oluruz. Normal bir göz daha yakındaki cisimleri odaklayabilmek için ek bir kırıcılığa ihtiyaç duyar. Uyum dediğimiz bu refleks göz merceğinin kırıcılığını arttırmasıyla gerçekleşir. 35 santimetre deki bir cismin net odaklanabilmesi için merceğin kırıcılığının 3 numara artması gerekir. Bu refleks 40 yaşına kadar sorunsuz çalışır. Presbiyop bir göz uzağı net gördüğü gözlükle yakını göremez. Uyum refleksi genellikle 40 yaşlarında zayıflamaya başlar. Uzağı net gören gözler presbiyopi çağına gelince yakın için zorlanmaya başlar ve ek bir kırıcılığa ihtiyaç hissederler. Bu ihtiyaç yakın gözlükleriyle karşılanır. Eldeki yazıyı daha uzaktan ve ışıklı ortamda okumaya çalışmak ve okurken çabuk yorulma presbiyopinin ana göstergeleridir" dedi.