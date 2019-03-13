Gözün sinsi düşmanı: Glokom

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, göz tansiyonu olarak da bilinen glokomun, teşhisinin genellikle rastlantısal olarak ortaya konulduğunu belirterek, "Buna engel olmak için özellikle risk taşıyan kişilerin belirli aralıklarla göz muayenesi yaptırmaları gerekmektedir. Hastalığın sinsi seyretmesinden dolayı genellikle bulgu vermemesi de tanıyı güçleştirmekte ve geciktirmektedir." dedi.

Prof. Dr. Açıkalın, glokomun, körlüğe kadar ilerleyebilen, sinsi ve yavaş ilerleyici bir göz hastalığı olduğunu belirtti.

Genellikle göz içi basıncının yükselmesiyle hastalığın oluştuğunu ancak göz içi basıncının normal olduğu glokom tiplerinin de bulunduğunu aktaran Açıkalın, hastalığın hiçbir bulgu göstermeyeceği gibi nadir de olsa göz içi basıncının çok yükselmesine bağlı olarak da glokom krizi şeklinde gözde kızarıklık, ağrı, bulanık görme, bulantı, kusma gibi şikayetlere de sebep olabileceğini söyledi.

Açıkalın, bu durumun acilen müdahale gerektirdiğine işaret ederek, "Bilinenin aksine glokom hastalarının çok büyük çoğunluğunda ağrı şikayeti olmaz. Glokom hastalarında sürekli olarak normalden yüksek seyreden göz içi basıncı değerleri, zaman içerisinde görme sinirinde hücre ölümüne sebep olarak körlüğe kadar ilerleyebilmektedir. Görme sinirindeki hasar ile başlangıçta hastaların çevre görüşleri azalmakta ve hasta bu durumu fark etmemektedir. Zamanla merkezi görme de bozulur. Hastalar görme azalması şikayetiyle başvurduklarında hastalık büyük oranda ilerlemiş ve iş işten geçmiş olmaktadır. Tüm bunlardan dolayı erken tanı ve tedavi çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.