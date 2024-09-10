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  4. Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.09.2024 06:41
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Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürdüğü sorusunun yanıtını tüm Türkiye merak ederken, itirafçının ifadeleri sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın ifadesindeki ağabey Enes Güran'la ilgili ortaya çıkan detaylar ise gündem yarattı. Daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan ağabeyin gözünde morluk olduğu ve sırtında da tırnak izleri olduğu belirlendi. Söz konusu izler açık açık amcaya da soruldu.

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü, amcaya soruldu! Narin Güran cinayetinde katil kim? Çember daralıyor

Narin Güran cinayetinde katil ya da katiller için çember giderek daralıyor. İtirafçının ifadeleri sonrası soruşturmanın bir numaralı sanığı haline gelen amca Salim Güran'ın yeniden ifadesine başvuruldu. Amca cinayet suçlamalarını kabul etmezken, gözaltılar arasında bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'la iliglili ortaya çıkan yeni detay söz konusu soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

GÖZÜNÜN ALTINDA MORLUK VE SIRTINDA TIRNAK İZLERİ

Daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izlerinin olduğu ortaya çıktı.

"EFENDİ BİR ÇOCUKTUR! HİÇ BANA BENZEMEZ"

Amca Salim Güran'a sorgu sırasında ağabey Enes Güran'la ilgilide sorular yöneltti. Amca ise "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettğini, birine aşık olduğunu görmedim." diye yanıt verdi.

"AMCA GÖZÜME MISIR KAÇTI"

Ağabey Güran'da tespit edilen izlerle ilgili soruya da yanıt veren amca Sarim Güran "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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