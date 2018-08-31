Gözündeki tümör 45 dakikalık operasyonla alındı

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonla 59 yaşındaki Gevi Teke'nin gözündeki tümör alındı.

Gürpınar ilçesinde yaşayan Teke, gözündeki leke nedeniyle YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine başvurdu. Yapılan kontrollerde Teke'nin sol gözünde tümör bulunduğu tespit edildi.

Teke, bölgede ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

- "Bölgemiz için çok önemli bir gelişme"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaları il dışına sevk etmeyerek tedavilerini artık Van'da yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Hastanede gerekli alt yapının tamamlandığını, doktor eksiğinin de giderildiğini anlatan Battal, "Türkiye'de birkaç merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatını yaptık. Bu, hem bizim için hem de bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Hastalar daha önce il dışına sevk ediliyordu. Buradan bölgedeki tüm hastalarımıza sesleniyoruz, artık her türlü hastalıklarında bize müracaat edebilirler." dedi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Batur da göz içi tümörlerinin çok nadir görüldüğünü ve tedavisinin zor olduğunu ifade ederek, bu tedavinin Türkiye'de sadece birkaç ilde yapıldığını aktardı.

Batur, "Ameliyat yaklaşık 45 dakika sürdü. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve Antalya'da bu tedavi var. Bölgemizde ilk defa ameliyat yapıldı. Hastamızın durumu çok iyi." diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Teke de operasyon öncesi sol gözünün sürekli ağrıdığını belirterek, "Doktorlar sayesinde gözümdeki tümörden kurtuldum. Hastane yönetimine ve doktorlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

