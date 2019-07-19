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Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y.

Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı

Adıyaman’da iki kardeşin kıraathanedeki bıçaklı kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi’nde bulunan bir kıraathaneye gelen İ.Y. ile ağabeyi Ö.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışan iki kardeş, kıraathanenin önüne çıkarak tartışmaya devam etti. İ.Y., olay kapansın diye kıraathaneye girdi. Bir süre sonra kardeşinin arkasından kıraathaneye giren Ö.Y. ise elinde bulunan bıçakla kardeşi İ.Y.’yi defalarca bıçakladı. Kıraathanedekilerin araya girmesi ile Ö.Y. etkisiz hale getirildi. Yaralı halde yere yığılan İ.Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini gözünü bile kırpmadan defalarca bıçaklayan Ö.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı

Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı

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